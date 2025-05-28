Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στους δρόμους του Βρότσλαβ λίγες ώρες πριν από τον τελικό του UEFA Conference League, με οπαδούς της Τσέλσι και της Ρεάλ Μπέτις να εμπλέκονται σε βίαιες συγκρούσεις. Οι συμπλοκές ξέσπασαν έξω από μπαρ της πόλης, με καρέκλες και αντικείμενα να εκτοξεύονται, αναγκάζοντας την αστυνομία να επέμβει με χρήση σπρέι πιπεριού για να διαλύσει τα πλήθη και να αποτρέψει περαιτέρω κλιμάκωση.

Σε ανακοίνωσή της, η Αστυνομική Διεύθυνση της περιοχής ανέφερε πως η άμεση αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας απέτρεψε την εξάπλωση των επεισοδίων, ενώ οι εμπλεκόμενοι διασκορπίστηκαν. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για την ταυτοποίηση των ατόμων που συμμετείχαν στα επεισόδια.

Οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι η παρουσία της αστυνομίας είναι ενισχυμένη σε όλα τα σημεία της πόλης, με στόχο την ασφάλεια των φιλάθλων και των κατοίκων. Καλούν, επίσης, το κοινό να αναφέρει άμεσα οποιοδήποτε περιστατικό στις τοπικές αρχές ή στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.



