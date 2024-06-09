Ιωαννίδης: Τι έδειξαν οι εξετάσεις, τι ισχύει για προετoιμασία και Ευρώπη

Στο δέκατελεπτο της αναμέτρησης Γερμανία – Ελλάδα, η ατυχία «χτύπησε την πόρτα» του Φώτη Ιωαννίδη. Ο «άσσος» του Παναθηναϊκού μετά από άτσαλο πέσιμο, σε μια μονομαχία, έφυγε με χτύπημα στον ώμο. Μέχρι και χθες πονούσε αρκετά και αναγκάστηκε να κάνε άμεσα ιατρικές εξετάσεις.

Ο Φώτης για πρώτη φορά τραυματίστηκε σε αυτό το σημείο, γεγονός που θεωρείται θετικό ώστε να μην υπάρχει ευαισθησία. Και οι εξετάσεις του στην εθνική ομάδα ήταν μάλλον ανακουφιστικές. Ωστόσο, θα πραγματοποιηθούν νέες εξετάσεις με τον Παναθηναϊκό στην Ελλάδα για να υπάρξει καθαρότερη απεικόνιση της κατάστασής του.

