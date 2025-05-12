Τα όνειρα και οι ελπίδες δεν κοστίζουν τίποτα. Και από τη στιγμή που επιτρέπονται, στην Ίντερ συνεχίζουν να σκέφτονται πως το φινάλε της φετινής αγωνιστικής περιόδου στη Serie A μπορεί να γίνει επικό.

Μετά το 2-2 της Νάπολι με τη Τζένοα στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» το βράδυ της Κυριακής, η διαφορά των «νερατζούρι» από τους πρωτοπόρους Ναπολιτάνους μειώθηκε στον έναν βαθμό.

Πάλι η ομάδα του Κόντε έχει πανεύκολο πρόγραμμα, αλλά ακολουθεί ματς με την Πάρμα. Και το σύνολο του Κρίστιαν Κίβου έχει δείξει τι… ζημιές μπορεί να κάνει!

Πάρμα Φιορεντίνα 1-1, Πάρμα – Μίλαν 2-1. Γιουβέντους – Πάρμα 2-2, Πάρμα – Λάτσιο 3-1, Πάρμα – Μπολόνια 2-0, Πάρμα – Ίντερ 2-2, Φιορεντίνα – Πάρμα 0-0, Πάρμα – Γιουβέντους 1-0, Λάτσιο – Πάρμα 2-2.

Αυτά είναι μερικά από τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα των «παρμέντσι», οι οποίοι πλέον ετοιμάζονται να υποδεχθούν τους «παρτενοπέι» και η Ίντερ… περιμένει πώς και πώς άλλο ένα σκορ που θα κάνει το μπαμ για την κορυφή!

