Η Ίντερ έχει κάθε λόγο να ελπίζει για πρωτάθλημα λόγω… Πάρμα

Μεγάλα αποτελέσματα έχει πάρει. Η Πάρμα είναι ο λόγος που στην Ίντερ ελπίζουν ακόμα στο φετινό πρωτάθλημα και ονειρεύονται ανατροπή στην κορυφή

Τα όνειρα και οι ελπίδες δεν κοστίζουν τίποτα. Και από τη στιγμή που επιτρέπονται, στην Ίντερ συνεχίζουν να σκέφτονται πως το φινάλε της φετινής αγωνιστικής περιόδου στη Serie A μπορεί να γίνει επικό.

Μετά το 2-2 της Νάπολι με τη Τζένοα στο «Ντιέγκο Μαραντόνα» το βράδυ της Κυριακής, η διαφορά των «νερατζούρι» από τους πρωτοπόρους Ναπολιτάνους μειώθηκε στον έναν βαθμό.

Πάλι η ομάδα του Κόντε έχει πανεύκολο πρόγραμμα, αλλά ακολουθεί ματς με την Πάρμα. Και το σύνολο του Κρίστιαν Κίβου έχει δείξει τι… ζημιές μπορεί να κάνει!

Πάρμα Φιορεντίνα 1-1, Πάρμα – Μίλαν 2-1. Γιουβέντους – Πάρμα 2-2, Πάρμα – Λάτσιο 3-1, Πάρμα – Μπολόνια 2-0, Πάρμα – Ίντερ 2-2, Φιορεντίνα – Πάρμα 0-0, Πάρμα – Γιουβέντους 1-0, Λάτσιο – Πάρμα 2-2.

Αυτά είναι μερικά από τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα των «παρμέντσι», οι οποίοι πλέον ετοιμάζονται να υποδεχθούν τους «παρτενοπέι» και η Ίντερ… περιμένει πώς και πώς άλλο ένα σκορ που θα κάνει το μπαμ για την κορυφή!

