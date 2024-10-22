Ήταν πέρσι, τέτοια εποχή, όταν ο Εργκίν Αταμάν καλούσε τους φίλους του Παναθηναϊκού να κλείσουν θέση στο Final 4, μολονότι η ομάδα του είχε τότε ακόμη αρνητικό ρεκόρ. Ο Τούρκος προπονητής στη συνέντευξη Τύπου για την ανανέωση της χορηγικής συνεργασίας με την Instacar δεν θέλησε να είναι το ίδιο τολμηρός τονίζοντας πως θα πρέπει πρώτα να… πειστεί από την ίδια του την ομάδα πως μπορεί να φτάσει το ίδιο ψηλά με την περασμένη περίοδο.

«Πέρσι το είπα γιατί είχα ένα μεγάλο μήνυμα από την αρχή της χρονιάς από την ομάδα. Φέτος πρέπει να περιμένω λίγο, χρειάζομαι το μήνυμα από την ομάδα και τον αρχηγό ότι θα είμαστε ξανά στο Final 4. Δουλεύουμε για να πάρουμε σύντομα αυτό το μήνυμα, αλλά περιμένω το μήνυμα από την ομάδα», τόνισε.

Παράλληλα, αστειεύτηκε με τη μεγάλη προσέλευση στη συνέντευξη Τύπου. «Στις συνεντεύξεις Τύπου των αγώνων έχουμε 4-5 δημοσιογράφους, τώρα έχει τόσους πολλούς. Η Instacar είναι πιο δημοφιλής από μας», είπε γελώντας και πρόσθεσε: «Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, η πρώτη σεζόν της συνεργασίας μας με την Instacar συνδυάστηκε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και της Ευρωλίγκας. Ήδη συνάντησα τον ιδιοκτήτη, ξέρω ότι αγαπάει το κομμάτι του Βοσπόρου όπως και εγώ. Χαιρόμαστε που η συνεργασία θα συνεχιστεί και ελπίζω η νέα σεζόν να είναι το ίδιο πετυχημένη. Πέρσι ήμουν πολύ ευχαριστημένος με την ομάδα, αλλά και με τα αυτοκίνητα που μας έδωσαν».

