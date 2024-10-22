Ο Κώστας Σλούκας παραδέχτηκε πως ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει αρχίσει κάπως… μουδιασμένα τη σεζόν και τόνισε πως θα χρειαστεί λίγο χρόνο για να φορμαριστεί.

«Το παρελθόν είναι παρελθόν, όλοι ζούμε για το παρόν. Αυτό που πετύχαμε πέρσι ήταν παραμυθένιο. Η χρονιά έχει αρχίσει ιδιαίτερα περίεργα για μας, προσπαθούμε να εντάξουμε τις νέες προσθήκες, που είναι υψηλού επιπέδου, στην πετυχημένη περσινή συνταγή. Θέλει χρόνο. Κάποιοι παίκτες, όπως κι εγώ, δεν είμαστε στα καλύτερά μας, μετά και το χειρουργείο που έκανα το καλοκαίρι. Υπάρχει όμως το υλικό και το μέταλλο, οπότε είμαστε αισιόδοξοι. Στον κόουτς αρέσει να μιλά μακροπρόθεσμα, εγώ ως παίκτης μιλάω για παιχνίδι με παιχνίδι. Ο στόχος είναι να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε και να παίξουμε τα ρέστα μας στα playoffs», ανέφερε ο αρχηγός της ομάδας.

Παράλληλα, για την ανανέωση της χορηγικής συνεργασίας της ΚΑΕ με την Instacar ο 34χρονος άσος είπε:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία με έναν τόσο δυνατό συμπαίκτη. Η πρώτη χρονιά συνεργασίας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και για μας και για την Instacar. Το να έχεις έναν τόσο ισχυρό συνεργάτη είναι σημαντικό, ευελπιστώ πως θα έχουμε την ίδια τύχη κι αποτελεσματικότητα με πέρσι».

