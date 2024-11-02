Εθνική: Sold out σε χρόνο... dt το ματς με την Αγγλία!

Sold out το Ελλάδα-Αγγλία!

Σε κατάμεστο ΟΑΚΑ θα γίνει η «μάχη» της Εθνικής με τα «λιοντάρια» για το Nations League στις 14/11, καθώς εξαντλήθηκαν σε χρόνο-ρεκόρ τα εισιτήρια, τα οποία υπήρχαν στο σύστημα.

Ήδη από την Παρασκευή είχε γίνει γνωστό ότι η ζήτηση που είχε δείξει ο κόσμος για να κλείσει θέση για το συγκεκριμένο ματς ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Αφού κυκλοφόρησαν στις 11:00 και σε περίπου οκτώ ώρες είχαν κάνει… φτερά 50.000 κομμάτια και στο σύστημα παρατηρήθηκε τεράστια αναμονή.

Η «γαλανόλευκη» θα έχει κοντά 60.000 φιλάθλους στο πλευρό της στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ενώ σημαντική παρουσία θα έχουν στις κερκίδες και οι Βρετανοί (3.500-4.000).

Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει ξεκινήσει ιδανικά τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση, καθώς μετράει 4/4.

