Εθνική: Sold out σε χρόνο... dt το ματς με την Αγγλία!

Εθνική… παράνοια. Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια της Ελλάδας για το ματς με την Αγγλία στο ΟΑΚΑ για το Nations League

εΘΝΙΚΗ

Sold out το Ελλάδα-Αγγλία!

Σε κατάμεστο ΟΑΚΑ θα γίνει η «μάχη» της Εθνικής με τα «λιοντάρια» για το Nations League στις 14/11, καθώς εξαντλήθηκαν σε χρόνο-ρεκόρ τα εισιτήρια, τα οποία υπήρχαν στο σύστημα.

Ήδη από την Παρασκευή είχε γίνει γνωστό ότι η ζήτηση που είχε δείξει ο κόσμος για να κλείσει θέση για το συγκεκριμένο ματς ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Αφού κυκλοφόρησαν στις 11:00 και σε περίπου οκτώ ώρες είχαν κάνει… φτερά 50.000 κομμάτια και στο σύστημα παρατηρήθηκε τεράστια αναμονή.

Η «γαλανόλευκη» θα έχει κοντά 60.000 φιλάθλους στο πλευρό της στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ενώ σημαντική παρουσία θα έχουν στις κερκίδες και οι Βρετανοί (3.500-4.000).
Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει ξεκινήσει ιδανικά τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση, καθώς μετράει 4/4.

