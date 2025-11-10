Μια πολύ ωραία στιγμή καταγράφηκε στο χθεσινό (09/11) ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, στο «Απόστολος Νικολαΐδης», για την 10η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Εκεί όπου ο Γιάννης Κωνσταντέλιας σημείωσε ένα πολύ ωραίο τέρμα, χάρη στην μεγάλη κλάση και την ατομική του ποιότητα, μειώνοντας σε 2-1 για τον «δικέφαλο του Βορρά», στο 61ο λεπτό του παιχνιδιού.

Γκολ, το οποίο οδήγησε την συντριπτική πλειοψηφία των οπαδών του «τριφυλλιού», μάλιστα, στο να χειροκροτήσει την ενέργεια του Κωνσταντέλια, παρά την δεδομένη πίκρα τους για την εξέλιξη αυτή, σε μια αναμφίβολα αξιοσημείωτη ενέργεια!



Παράλληλα, μόλις κόπασαν οι πανηγυρισμοί των παικτών του ΠΑΟΚ, ο Έλληνας διεθνής χαφ φρόντισε να ανταποδώσει το χειροκρότημα από την μεριά του, σε μια κίνηση ενδεικτική της ποιότητάς του και εκτός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου...



Δείτε το σχετικό βίντεο:

