Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η ενδεκάδα της Φιορεντίνα για το ματς με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ

Δείτε την ενδεκάδα της Φιορεντίνα για το ματς με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ - Ο Παλαντίνο παρέταξε την ομάδα του 3-5-2, έχοντας τον Τερατσιάνο στο τέρμα

Παναθηναϊκός

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα της Φιορεντίνα για το πρώτο ματς με τον Παναθηναϊκό στους «16» του Conference League.

Ο Ραφαέλε Παλαντίνο παρέταξε την ομάδα του 3-5-2, έχοντας τον Τερατσιάνο στο τέρμα και τους Μορένο, Κομούτσο και Ρανιέρι στην άμυνα.

Ντοντό, Μαντραγκόρα, Ρίτσαρντσον, Φατζόλι και Γκόζενς θα βρεθούν στα χαφ, με Μπελτράν και Κεν στην επίθεση.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Φιορεντίνα ποδόσφαιρο
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark