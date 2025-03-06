Η ενδεκάδα της Φιορεντίνα για το ματς με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα της Φιορεντίνα για το πρώτο ματς με τον Παναθηναϊκό στους «16» του Conference League.
Ο Ραφαέλε Παλαντίνο παρέταξε την ομάδα του 3-5-2, έχοντας τον Τερατσιάνο στο τέρμα και τους Μορένο, Κομούτσο και Ρανιέρι στην άμυνα.
Ντοντό, Μαντραγκόρα, Ρίτσαρντσον, Φατζόλι και Γκόζενς θα βρεθούν στα χαφ, με Μπελτράν και Κεν στην επίθεση.
Πηγή: sport-fm.gr
