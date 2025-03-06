Conference League: Με Κώτσιρα, Μαξίμοβιτς και Σφιντέρσκι η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού με Φιορεντίνα

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Φιορεντίνα, στο Ολυμπιακό στάδιο, στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι, για τους «16» του Conference League.

Με τον Ρουί Βιτόρια να καταλήγει στους παίκτες του «τριφυλλιού» που θα βρεθούν στο βασικό σχήμα κόντρα στους «βιόλα». Προχωρώντας σε δύο αλλαγές σε σχέση με το πρόσφατο ματς με αντίπαλο τον Παναιτωλικό και επαναφέροντας στην 11άδα τους Μαξίμοβιτς και Αράο.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με σύστημα 4-3-3. Ο Ντραγκόφσκι θα καθίσει στο τέρμα, με τους Κώτσιρα, Ίνγκασον, Μαξίμοβιτς και Μλαντένοβιτς τετράδα στην άμυνα.

Αράο, Σιώπης και Ουναΐ θα αγωνιστούν στον άξονα, ενώ οι Τετέ-Τζούριτσιτς στα άκρα και ο Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο των «πράσινων» θα βρίσκονται οι Λοντίγκιν, Λίλο, Βαγιαννίδης, Μαξ, Ιωαννίδης, Τσέριν, Μαντσίνι, Φικάι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Νταμπίζας και Φικάι.

