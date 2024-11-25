Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής στη Super League 2

Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής έκανε γνωστό η Super League 2. Ενόψει της προσεχούς στροφής του πρωταθλήματος, η διοργανώτρια ανακοίνωσε τις μέρες και τις ώρες διεξαγωγής των αγώνων.
Αυτές έχουν αναλυτικά ως εξής:
Α’ ΟΜΙΛΟΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.11.2024
ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ, ΠΟΤ Ηρακλής – ΠΑΣ Γιάννινα (15:00/ ΣΚΑΪ)
ΡΟΔΟΥ, Διαγόρας – ΑΕΛ (13:45)
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.12.2024
Α’ ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου – Καβάλα (14:00)
ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ, Καμπανιακός – Μακεδονικός (15:00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.12.2024
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, ΠΑΟΚ Β’ – Νίκη Βόλου (14:00)
Β’ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.11.2024
Ι.ΖΗΡΙΝΗΣ, Κηφισιά – Αιγάλεω (15:00 / monobala.gr)
ΣΑΒΒΑΤΟ 30.11.2024
Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Asteras Aktor B’ – Παναχαϊκή (17:00 / Hybrid ΣΚΑΪ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 01.12.2024
ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, Χανιά – Πανιώνιος (12:00 / ΣΚΑΪ)
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Ηλιούπολη – ΑΕΚ Β’ (14:00)
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.12.2024
ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ, Παναργειακός – Καλαμάτα (14:30 / monobala.gr)
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.