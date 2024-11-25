Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής στη Super League 2

Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής έκανε γνωστό η Super League 2. Ενόψει της προσεχούς στροφής του πρωταθλήματος, η διοργανώτρια ανακοίνωσε τις μέρες και τις ώρες διεξαγωγής των αγώνων.

Αυτές έχουν αναλυτικά ως εξής:

Α’ ΟΜΙΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30.11.2024

ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ, ΠΟΤ Ηρακλής – ΠΑΣ Γιάννινα (15:00/ ΣΚΑΪ)

ΡΟΔΟΥ, Διαγόρας – ΑΕΛ (13:45)

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.12.2024

Α’ ΔΑΚ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου – Καβάλα (14:00)

ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΥ, Καμπανιακός – Μακεδονικός (15:00)

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.12.2024

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ, ΠΑΟΚ Β’ – Νίκη Βόλου (14:00)

Β’ ΟΜΙΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.11.2024

Ι.ΖΗΡΙΝΗΣ, Κηφισιά – Αιγάλεω (15:00 / monobala.gr)

ΣΑΒΒΑΤΟ 30.11.2024

Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ, Asteras Aktor B’ – Παναχαϊκή (17:00 / Hybrid ΣΚΑΪ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 01.12.2024

ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ, Χανιά – Πανιώνιος (12:00 / ΣΚΑΪ)

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, Ηλιούπολη – ΑΕΚ Β’ (14:00)

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.12.2024

ΔΑΚ ΑΡΓΟΥΣ, Παναργειακός – Καλαμάτα (14:30 / monobala.gr)

