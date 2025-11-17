Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ», στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων με τον Κυριάκο Θωμαΐδη δίνει πάλι τον τόνο για να μη μένουμε σ’ αυτά που ακούμε.

Ανάλυση: Ο νέος στόχος της Εθνικής Ελλάδος και η πρώτη στροφή του πρωταθλήματος. Σχολιάζουν ο προπονητής Μιχάλης Γρηγορίου και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Θέμα: Απροστάτευτοι διαιτητές και χωρίς θεσμική εκπροσώπηση. Αναλύουν ο σύμβουλος της Ένωσης Διαιτητών Γιώργος Σπανέας και ο πρώην διεθνής ρέφερι Πέτρος Κωνσταντινέας.

Έρευνα: Το σκάνδαλο των απλήρωτων ποδοσφαιριστών. Στο studio, ο νομικός αθλητικού δικαίου Πάρις Ατλαμάζογλου.

Αποκάλυψη: Πρόεδρος ομάδας και ποδοσφαιριστής εμπλέκονται στο στοιχηματικό κύκλωμα. Όλα τα στοιχεία από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα.

Ρεπορτάζ: Η νέα δολοφονία, οι προφυλακίσεις και η δίκη των 147. Απαντά ο ποινικολόγος Γιάννης Απατσίδης.

38 χρόνια «Δίκη» με τον Κυριάκο Θωμαΐδη. Το μακροβιότερο talk show απόψε, ζωντανά στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.00 στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

