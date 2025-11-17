Λογαριασμός
Με Όσμαν και Γιούρτσεβεν οι κλήσεις Αταμάν για τα «παράθυρα» της Τουρκίας-Επέστρεψε ο Μπιμπέροβιτς

Όσμαν και Γιούρτσεβεν είναι στις κλήσεις του Εργκίν Αταμάν για τα ματς της Τουρκίας στα «παράθυρα» του Νοεμβρίου

Αταμάν

Δύο παίκτες του Παναθηναϊκού είναι στις κλήσεις του Εργκίν Αταμάν για την εθνική Τουρκίας στα «παράθυρα» του Νοεμβρίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι δευτεραθλητές Ευρώπης υποδέχονται στις 27/11 τη Βοσνία και τρεις μέρες μετά παίζουν εκτός έδρας με την Ελβετία. Υπενθυμίζεται πως ο Παναθηναϊκός την ίδια εβδομάδα παίζει την Τρίτη, 25 Νοεμβρίου, με την Παρτίζαν στην Αθήνα, συνεπώς οι εκπρόσωποί του στην εθνική Τουρκίας μπορούν να είναι διαθέσιμοι.

Στην εθνική Τουρκίας επέστρεψε, από τη θέση του νατουραλιζέ, ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς της Φενέρμπαχτσε αντικαθιστώντας τον τραυματία Σέιν Λάρκιν.

