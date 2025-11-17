Δύο παίκτες του Παναθηναϊκού είναι στις κλήσεις του Εργκίν Αταμάν για την εθνική Τουρκίας στα «παράθυρα» του Νοεμβρίου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.



Οι δευτεραθλητές Ευρώπης υποδέχονται στις 27/11 τη Βοσνία και τρεις μέρες μετά παίζουν εκτός έδρας με την Ελβετία. Υπενθυμίζεται πως ο Παναθηναϊκός την ίδια εβδομάδα παίζει την Τρίτη, 25 Νοεμβρίου, με την Παρτίζαν στην Αθήνα, συνεπώς οι εκπρόσωποί του στην εθνική Τουρκίας μπορούν να είναι διαθέσιμοι.



Στην εθνική Τουρκίας επέστρεψε, από τη θέση του νατουραλιζέ, ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς της Φενέρμπαχτσε αντικαθιστώντας τον τραυματία Σέιν Λάρκιν.

A Erkek Milli Takımımızın 16 kişilik aday kadrosu belli oldu! 🇹🇷



Ay-Yıldızlılarımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu’nda 27 Kasım Perşembe günü 21.00’de Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde Bosna Hersek maçına çıkacak. Milliler, 30 Kasım Pazar günü ise TSİ 19.00’da… pic.twitter.com/ENqdzJlyt5 November 17, 2025

