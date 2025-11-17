Γιάννης Αλαφούζος: Οι αποκαλύψεις που πέρασαν… στα ψιλά

Ο Γιάννης Αλαφούζος μίλησε ανοικτά μετά από πολύ καιρό στην εκπομπή ”Monobala”. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων που ήταν εκεί.

Ειπώθηκαν πολλά και διάφορα. Ο κύριος Αλαφούζος μίλησε για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, τα οικονομικά δεδομένα, τα περί Βέμερ, περί… τραβήγματος πρίζας. Για τις απώλειες των πρωταθλημάτων και τους λόγους που συνέβησε αυτό, καθώς και για τον Μπενίτεθ. Ενώ τόνισε πως δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος για την ΠΑΕ και ότι όσα έχουν γραφτεί αποτελούν ανακρίβειες.

