H UEFA νίκησε στη δικαστική διαμάχη με την European Super League - Τέλος στα «όνειρα» των ομάδων

Νικήτρια αναμένται να αναδειχθεί η UEFA στη δικαστική διαμάχη που είχε με την European Super League. Η εισήγηση του γενικού επιτρόπου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίοπυ είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου, και η οποία αναμένεται να βάλει τέλος στα σχέδια αρκετών μεγάλων ομάδων της ηπείρου για την δημιουργία μιας κλειστής λίγκας, ενός κλειστού πρωταθλήματος.

Η εισήγηση του ειναι τόσο ισχυρή η οποία ουσιαστικά αναμένεται να είναι και η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, και θα αναγνωρίζει στην UEFA το δικαίωμα, να θέτει τους κανονισμούς αλλά και να είναι και αυτή υπεύθυνη των διοργανώσεων του αθλήματος στην Ευρώπη.

Ουσιαστικά, η εξέλιξη αυτή όταν και θα ανακοινωθεί επίσημα θα βάλει «τέλος» ή έστω «φρένο» για ένα χρονικό διάστημα στις σκέψεις των προέδρων των μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων, με επικεφαλής τον Φλορεντίνο Πέρεθ της Ρεάλ Μαδρίτης, για την αποχώρησή τους από τα εγχώρια πρωταθλήματα και τις άλλες διοργανώσεις υπό τη σκέπη της UEFΑ για να δημιουργήσουν μια κλειστή λίγκα, ανεξάρτητη από τους κανονισμούς.

Η αντίδραση της UEFA δεν άργησε να έρθει. Με ένα τιτιβισμά της...

UEFA warmly welcomes today’s unequivocal Opinion recommending a ruling of the CJEU in support of our central mission to govern European football, protect the pyramid and develop the game across Europe.