Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός: Δύσκολη έξοδος για να συνεχίσει το σερί του

Ξεκίνημα στη «διαβολοβδομάδα» με δύσκολη αποστολή για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» φιλοξενούνται από την Μπαρτσελόνα στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» για την 21η αγωνιστική της Ευρωλίγκας (21:30, NovaSports Prime, sport-fm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6), θέλοντας να συνεχίσουν το σερί τους.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μετράει πέντε διαδοχικές νίκες στη διοργάνωση κόντρα σε Αρμάνι, Μπασκόνια, Μπάγερν, Βίρτους και Παρτίζαν. Σε αυτά τα πέντε παιχνίδια έχει βάλει τρεις κατοστάρες και μία φορά 96 πόντους, δείχνοντας πως «ρολάρει» για τα καλά. Κάπως έτσι, ο Παναθηναϊκός έφτασε στο 13-7 και τη δεύτερη θέση, φιλοδοξώντας να ανέβει ακόμη περισσότερο.

Πλέον, ο «επτάστερος» θέλει να επιβεβαιώσει την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται, στην πιο απαιτητική αποστολή του τελευταίου διαστήματος. Παρόλο που η Μπαρτσελόνα δεν έχει εντυπωσιάσει μέχρι στιγμής, το «Παλάου Μπλαουγκράνα» είναι πάντα ένα αφιλόξενο γήπεδο για το «τριφύλλι», που καλείται να κάνει ένα σπουδαίο «διπλό» το οποίο μπορεί να τον εδραιώσει ακόμη περισσότερο στις ψηλές θέσεις της βαθμολογίας.

Οι Καταλανοί, από την πλευρά τους, είναι μέχρι στιγμής αρκετά ασταθείς. Η ομάδα του Χοάν Πενιαρόγια βρίσκεται στα όρια της δεκάδας με ρεκόρ 11-9, έχοντας κάποια πολύ καλά αλλά και αρκετά άσχημα διαστήματα. Το σίγουρο είναι πως η Μπαρτσελόνα προέρχεται από δύο πολύ μεγάλα «διπλά» επί γαλλικού εδάφους, αφού νίκησε σε συνεχόμενες αγωνιστικές την Παρί και τη Μονακό εκτός έδρας.

Αυτό το καλό σερί επιθυμεί να συνεχίσει κόντρα στον Παναθηναϊκό, θέλοντας να εκμεταλλευτεί μεταξύ άλλων την έδρα της. Βέβαια, το «Παλάου Μπλαουγκράνα» δεν είναι... απόρθητο φρούριο όπως παλιά, αφού οι Καταλανοί μετρούν εκεί 5 νίκες και 4 ήττες, επομένως δίνουν δικαιώματα στις ομάδες που φιλοξενούν. Ειδικά αν μιλάμε για το «τριφύλλι», που έχει κερδίσει τα μισά εκτός έδρας ματς του φέτος (5/10).

Όσον αφορά στα αγωνιστικά, για την Μπαρτσελόνα αμφίβολος είναι ο Άλεξ Αμπρίνες, που τραυματίστηκε στο ματς πρωταθλήματος με την Γκραν Κανάρια. Εκτός για όλη τη σεζόν είναι Νίκο Λαπροβίτολα, ενώ επέστρεψε ο Γιαν Βέσελι. Από πλευράς Παναθηναϊκού, κανονικά στην αποστολή βρίσκονται οι Λορέντζο Μπράουν και Ομέρ Γιούρτσεβεν, μετά την απουσία τους κόντρα στο Λαύριο. Εκτός παραμένουν οι Ματίας Λεσόρ, Μάριους Γκριγκόνις.

Το παιχνίδι ορίστηκαν να διευθύνουν οι Εμίν Μόγκουλκοτς (Τουρκία), Γιάκουμπ Ζαμοΐσκι (Πολωνία) και Σαούλιους Ράτσις (Λιθουανία).

H προϊστορία

Ο Παναθηναϊκός και η Μπαρτσελόνα θα τεθούν σήμερα αντιμέτωποι για 54η φορά στην ιστορία τους, με τους «Μπλαουγκράνα» να μετρούν 36 νίκες έναντι 17 του «τριφυλλιού». Μάλιστα, οι «πράσινοι» δεν έχουν κερδίσει στην έδρα των Καταλανών από τα playoffs του 2013, με το τρίποντο του Δημήτρη Διαμαντίδη μπροστά στον Νέιτ Τζαγουάι.

Πρόκειται, φυσικά, για ένα ιστορικό ζευγάρι με πολλές χαρακτηριστικές στιγμές. Πρώτη εξ αυτών η νίκη του Παναθηναϊκού με σκορ 67-66 στον τελικό του 1996, που χάρισε στην ομάδα το πρώτο της «αστέρι». Παράλληλα, οι δύο σύλλογοι έχουν έρθει αντιμέτωποι δύο φορές για τα playoffs και συγκεκριμένα τις σεζόν 2010-2011 και 2012-2013. Στην πρώτη περίπτωση ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση (με 3-1 νίκες) και αργότερα κατέκτησε την Eυρωλίγκα μέσα στη Βαρκελώνη. Αντίθετα στην δεύτερη περίπτωσοι, αυτοί που χαμογέλασαν ήταν οι Ισπανοί.

Στο ματς του πρώτου γύρου, ο Παναθηναϊκός κέρδισε δύσκολα 90-89.

Αναλυτικά τα μεταξύ τους αποτελέσματα:

1981/82 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 113-83

1981/82 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 79-89

21/04/1994 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 100-83 (Μικρός τελικός)

02/11/1995 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 63-57 (Πρώτη Φάση)

10/01/1996 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 74-95 (Πρώτη Φάση)

11/04/1996 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 67-66 (Τελικός)

25/09/1996 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 77-58 (Πρώτη Φάση)

13/11/1996 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 79-75 (Πρώτη Φάση)

18/03/2004 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 66-84 (Top 16)

01/04/2004 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 64-67 (Top 16)

21/02/2007 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 102-82 (Top 16)

21/03/2007 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 87-66 (Top 16)

15/11/2007 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 76-66 (Κανονική Περίοδος)

10/01/2008 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 55-56 (Κανονική Περίοδος)

30/10/2008 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 90-66 (Κανονική Περίοδος)

11/12/2008 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 76-87 (Κανονική Περίοδος)

11/02/2010 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 83-71 (Top 16)

25/02/2010 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 67-70 (Top 16)

22/03/2011 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 83-82 (Play Offs)

24/03/2011 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 71-75 (Play Offs)

29/03/2011 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 76-74 (Play Offs)

31/03/2011 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 78-67 (Play Offs)

13/05/2012 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 69-74 (Μικρός τελικός)

09/04/2013 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 72-70 (Play Offs)

11/04/2013 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 65-66 (Play Offs)

16/04/2013 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 65-63 (Play Offs)

18/04/2013 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 60-70 (Play Offs)

25/04/2013 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 64-53 (Play Offs)

31/01/2014 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 56-63 (Top 16)

28/03/2014 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 84-62 (Top 16)

14/11/2014 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 78-69 (Κανονική Περίοδος)

19/12/2014 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 67-80 (Κανονική Περίοδος)

09/01/2014 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 80-76 (Top 16)

05/03/2015 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 77-81 (Top 16)

29/10/2015 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 77-52 (Κανονική Περίοδος)

04/12/2015 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 93-86 (Κανονική Περίοδος)

02/12/2016 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 72-57 (Κανονική Περίοδος)

24/01/2017 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 71-65 (Κανονική Περίοδος)

13/10/2017 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 98-71 (Κανονική Περίοδος)

11/01/2018 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 84-75 (Κανονική Περίοδος)

21/11/2018 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 76-70 (Κανονική Περίοδος)

11/01/2019 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 79-68 (Κανονική Περίοδος)

13/12/2019 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 98-86 (Κανονική Περίοδος)

21/02/2020 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 81-92 (Κανονική Περίοδος)

15/10/2020 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 97-89 (Κανονική Περίοδος)

02/03/2021 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 77-85 (Κανονική Περίοδος)

16/12/2021 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 82-85 (Κανονική Περίοδος)

03/02/2022 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 86-60 (Κανονική Περίοδος)

16/12/2022 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 74-68 (Κανονική Περίοδος)

23/03/2023 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 74-88 (Κανονική Περίοδος)

03/11/2023 Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός 80-72 (Κανονική Περίοδος)

22/03/2024 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 89-81 (Κανονική Περίοδος)

03/12/2024 Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα 90-89 (Κανονική Περίοδος)

