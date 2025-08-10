Δεν έφτανε η βαριά ήττα στο φιλικό της Σλοβενίας με τη Γερμανία στη Λιουμπλιάνα, ο Λούκα Ντόντσιτς δεν μπορούσε να πάει σπίτι του μετά τον αγώνα.

Ο 26χρονος σούπερ σταρ πήγε να παραλάβει το πανάκριβο αυτοκίνητό του από το πάρκινγκ της «Στόζιτσε Αρένα» της Λιουμπλιάνας, ωστόσο κάποιος άλλος οδηγό τον είχε κλείσει.

Ο άσος των Λέικερς αδυνατούσε να ανοίξει την πόρτα και να μπει στο όχημά του, με αποτέλεσμα να εκνευριστεί και να αναγκαστεί να περιμένει να μετακινηθεί το άλλο όχημα.

Το όλο σκηνικό καταγράφηκε από ένα κινητό και ο Ντόντσιτς ήταν φανερά δυσαρεστημένος.

Σημειώνεται πως το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, Rimac Nevera, κοστίζει περίπου 2 εκατ. δολάρια και είναι το 14ο απόκτημα της συλλογής του Ντόντσιτς.

