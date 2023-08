Ημέρα κρίσης για Γιάννη Αντετοκούνμπο και Εθνική Αθλητικά 09:58, 11.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

17

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Πιθανότατα σήμερα ξεκαθαρίζει οριστικά η συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με τις πιθανότητες να μην είναι με το μέρος του.