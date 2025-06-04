Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος περί τις 15:30 έφτασε στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μετά τη συνάντηση που ζήτησε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ώστε να συνεχιστούν οι τελικοί της Stoiximan GBL, εφόσον διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των αναμετρήσεων έπειτα απ' όσα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής στο ΣΕΦ.

Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός προτού μεταβεί στο Υπουργείο, είχε βρεθεί αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς, προκειμένου να παρουσιαστεί στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Προτού εισέλθει στο χώρο που θα συζητούσε με τον Γιάννη Βρούτση, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θέλησε να σταθεί σε όσα συνέβησαν στο Φάληρο στον δεύτερο τελικό, για την απαίτηση που είχε από τους διαιτητές να τηρήσουν τους κανονισμούς, για τα υβριστικά συνθήματα σε βάρος της κόρης του και κατήγγειλε «διαστρέβλωση» από πλευράς Αγγελόπουλων για όσα τους φώναζε.

Επιπλέον, είπε ότι η αναβολή των τελικών συνιστά αλλοίωση αποτελέσματος, ενώ, αναφορικά με την κόρη του και τη μήνυση που έγινε εις βάρος της, είπε με ένταση: «Ένας δεν βρέθηκε να βγει και να ζητήσει συγγνώμη. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός».

Αυτό που θέλησε να προσθέσει, μάλιστα, ήταν πως: «Αναφορικά με το περιστατικό με τον Βασίλη Σπανούλη, έχω απολογηθεί από την πρώτη στιγμή».

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Επειδή κάποια πράγματα πρέπει να μπαίνουν στη σωστή βάση… Εδώ και 7 χρόνια κάνω τεράστια προσπάθεια για να φέρω στους Αγγελόπουλος τη σωστή ηθική. Στέλνω καλάθια σε γιορτές και όταν γεννιούνται τα παιδιά τους. Είναι σε όλα ανάποδοι.

Με βρίζουν κάθε φορά που πηγαίνω στο ΣΕΦ. Πήγα στο Άμπου Ντάμπι, δεν προκάλεσα ποτέ, με έβριζαν με τον γιο μου δίπλα.

Αποφάσισα να πάω να δω την ομάδα στο ΣΕΦ, όπως έχω κάθε δικαίωμα και προτού καν βγω έξω άκουγα εμετικά συνθήματα για την κόρη μου. Βγαίνω στο παρκέ, δεν κοίταξα ούτε αριστερά, ούτε δεξιά, δεν προκάλεσα, πήγα και κάθισα για να παρακολουθήσω την προσπάθεια της ομάδας.

Κάποια στιγμή η Πολιτεία πρέπει να κοιτάξει και το θέμα διαιτησίας, γιατί ξεφύγαμε με όλα αυτά και δεν μιλήσαμε για τα αίσχη. Στη συνάντηση με τους διαιτητές, τους είπα: “Το μπάσκετ είναι δύσκολο άθλημα, θα το δω με τα πράσινα γυαλιά μου. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο έργο σας. Υπάρχουν κανονισμοί και οφείλετε να τους τηρήσετε. Όταν βρίζουν φυσικά πρόσωπα πέντε φορές, πρέπει να διακοπεί το ματς και να στεφθεί πρωταθλητής ο Παναθηναϊκός. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Στο πρώτο εμετικό σύνθημα έσφαλα και έκανα άσεμνη χειρονομία.

Με απέβαλαν οι διαιτητές. Έντεκα συνθήματα υπήρξαν. Το κατέγραψαν δυο φορές. Την τρίτη το απέφυγαν και πήγαν στους Αγγελόπουλους να τους μιλήσουν.

Αναγκάστηκα να μη δω τον αγώνα, αλλά θεωρώ να κάνεις ένα κ*λοδάχτυλο όταν βρίζουν την κόρη σου ήταν το λιγότερο που θα μπορούσα να κάνω. Αυτή τη στιγμή δεν θα έπρεπε να με έχει καλέσει ο Υπουργός. Είναι ηθικοί αυτουργοί οι Αγγελόπουλοι και θα έπρεπε να έχει καλέσει μόνο αυτούς.

Βγήκαν και είπαν ότι εγώ γύρισα και έλεγα όλα τα εμετικά για τις κόρες τους και εγώ έλεγα δεν ακούτε ότι μου λένε ότι θα γ****** την κόρη μου; Το διαστρέβλωσαν. Είμαι εδώ για να συνεχιστεί το πρωτάθλημα. Είναι απαράδεκτο ότι υπήρξε αναβολή. Είναι αλλοίωση αποτελέσματος. Ο καλύτερος να κερδίσει εντός γηπέδου. Να τιμωρηθεί όποιος έχει κάνει παράβαση. Πάνω από το καλό το προσωπικό μου και της αξιοπρέπειάς μου, βάζω τον Παναθηναϊκό και είμαι βέβαιος ότι θα πάρει ακόμα ένα πρωτάθλημα.

Ένα τελευταίο. Στο επίσημο site της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ανέβασαν το βίντεο με ήχο να βρίζουν την κόρη μου. Της έκαναν μήνυση, γιατί ήθελε να υπερασπιστεί την αξιοπρέπειά της και μέχρι σήμερα, ένας δεν βρέθηκε να βγει και να ζητήσει συγγνώμη. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός».

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε συμπληρωματική δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την κριτική που του έχει ασκηθεί όλα αυτά τα χρόνια για όσα είχε πει πριν από μερικά έτη εναντίον του Βασίλη Σπανούλη, έξω από τα αποδυτήρια του ΟΑΚΑ: «Σχετικά με το ατυχές περιστατικό με τον Βασίλη Σπανούλη, έχω απολογηθεί 15 φορές από την επόμενη κιόλας στιγμή».

