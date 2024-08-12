Φορτούνης: «Χαλάει» η μεταγραφή του στη Σαουδική Αραβία

Δεν προχωράει η μεταγραφή του Κώστα Φορτούνη στην Αλ Χαλίτζ!



Παρόλο που η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας έχει συμφωνήσει εδώ και καιρό με τον μέχρι πρότινος αρχηγό του Ολυμπιακού, το deal φέρεται να οδηγείται σε «ναυάγιο».

Σύμφωνα με ΜΜΕ της χώρας, η ομάδα του Γιώργου Δώνη δεν πήρε τηνπου απαιτούταν από την αρμόδια επιτροπή γιαΌπως αναφέρουν λοιπόν οι ίδιες πηγές, θα πρέπειστους οικονομικούς πόρους που είχε εξαρχής για μεταγραφές και κατά συνέπειατον παίκτη.Θυμίζεται ότι ο Φορτούνης έμεινετον προηγούμενο μήνα από τον Ολυμπιακό, αποχαιρετώντας τότε τον κόσμο της ομάδας με ένα

