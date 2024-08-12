Φορτούνης: «Χαλάει» η μεταγραφή του στη Σαουδική Αραβία

Δεν προχωράει η μεταγραφή του Κώστα Φορτούνη στην Αλ Χαλίτζ!
Παρόλο που η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας έχει συμφωνήσει εδώ και καιρό με τον μέχρι πρότινος αρχηγό του Ολυμπιακού, το deal φέρεται να οδηγείται σε «ναυάγιο».
Σύμφωνα με ΜΜΕ της χώρας, η ομάδα του Γιώργου Δώνη δεν πήρε την έγκριση που απαιτούταν από την αρμόδια επιτροπή για έξτρα μπάτζετ.
Όπως αναφέρουν λοιπόν οι ίδιες πηγές, θα πρέπει να αρκεστεί στους οικονομικούς πόρους που είχε εξαρχής για μεταγραφές και κατά συνέπεια δεν μπορεί ν’ αποκτήσει τον παίκτη.
Θυμίζεται ότι ο Φορτούνης έμεινε ελεύθερος τον προηγούμενο μήνα από τον Ολυμπιακό, αποχαιρετώντας τότε τον κόσμο της ομάδας με ένα συγκινητικό μήνυμα που ανέφερε «δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας».
