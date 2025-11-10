Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Φενερμπαχτσέ: Οίδημα στο χειρουργημένο του γόνατο ο Ουίλμπεκιν

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα στερηθεί τις υπηρεσίες του για τα επόμενα ματς της Φενέρμπαχτσέ - Άγνωστο το διάστημα της απουσίας του

Ουίλμπεκιν

Κακά μαντάτα για τη Φενερμπαχτσέ και τον Σκότι Ουίλμπεκιν.

Η τουρκική ομάδα ενημέρωσε ότι ο 32χρονος άσος μετά από εξετάσεις που έκανε στο γόνατο το οποίο είχε χειρουργήσει στην περασμένη σεζόν έχει ένα οίδημα.

Έτσι λίγο μετά την επιστροφή του στη δράση ο Ουίλμπεκιν θα ξεκινήσει και πάλι θεραπείες για να ξεπεράσει το πρόβλημα.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα στερηθεί τις υπηρεσίες του για τα επόμενα ματς της Φενερμπαχτσέ χωρίς ωστόσο ακόμη να έχει διευκρινισθεί το χρονικό διάστημα της απουσίας του.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φενέρμπαχτσέ Ευρωλίγκα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark