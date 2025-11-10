Φενερμπαχτσέ: Οίδημα στο χειρουργημένο του γόνατο ο Ουίλμπεκιν

Κακά μαντάτα για τη Φενερμπαχτσέ και τον Σκότι Ουίλμπεκιν.



Η τουρκική ομάδα ενημέρωσε ότι ο 32χρονος άσος μετά από εξετάσεις που έκανε στο γόνατο το οποίο είχε χειρουργήσει στην περασμένη σεζόν έχει ένα οίδημα.

Έτσι λίγο μετά την επιστροφή του στη δράση ο Ουίλμπεκιν θα ξεκινήσει και πάλι θεραπείες για να ξεπεράσει το πρόβλημα.



Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα στερηθεί τις υπηρεσίες του για τα επόμενα ματς της Φενερμπαχτσέ χωρίς ωστόσο ακόμη να έχει διευκρινισθεί το χρονικό διάστημα της απουσίας του.

Scottie Wilbekin’in sağlık durumu hakkında



Fenerbahçe Beko oyuncusu Scottie Wilbekin’in dizindeki ağrıları sonrası yapılan kontrollerde, sağ diz kıkırdağında ödem tespit edilmiş ve sporcumuzun tedavisine başlanmıştır.



Scottie Wilbekin’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en… pic.twitter.com/dHHPWasQdy — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) November 10, 2025

