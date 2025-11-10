ΠΑΟΚ: Στα χέρια του Μυστακίδη το τελευταίο έγγραφο για την αγορά της ΚΑΕ

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία για την μεταβίβαση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον Αριστοτέλη Μυστακίδη.



Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στη Θεσσαλονίκη σήμερα η νυν διοίκηση της ΚΑΕ έστειλε το απαραίτητο έγγραφο το οποίο εκκρεμούσε να αποσταλεί στην πλευρά του Μυστακίδη για να τρέξουν και οι τελικές λεπτομέρειες.

Πλέον με το έγγραφο αυτό η πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη θα αποστείλει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα στηνΜετά από αυτή την έγκριση ουσιαστικά περνά η ΚΑΕ στα χέρια του, ο οποίος θα αρχίσει να στελεχώνει και να προχωρά στις αλλαγές που εκείνος σκέφτεται για την ομάδα.Η πρώτη από αυτές είναι ηη οποία θα καλυφθεί από τον Αριστοτέλη Μυστακίδη για να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες της ΚΑΕ.

