ΠΑΟΚ: Στα χέρια του Μυστακίδη το τελευταίο έγγραφο για την αγορά της ΚΑΕ

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία για την μεταβίβαση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στον Αριστοτέλη Μυστακίδη.
Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ στη Θεσσαλονίκη σήμερα η νυν διοίκηση της ΚΑΕ έστειλε το απαραίτητο έγγραφο το οποίο εκκρεμούσε να αποσταλεί στην πλευρά του Μυστακίδη για να τρέξουν και οι τελικές λεπτομέρειες.
Πλέον με το έγγραφο αυτό η πλευρά του Αριστοτέλη Μυστακίδη θα αποστείλει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού η οποία θα εγκρίνει την μεταβίβαση των μετοχών.
Μετά από αυτή την έγκριση ουσιαστικά περνά η ΚΑΕ στα χέρια του Μυστακίδη, ο οποίος θα αρχίσει να στελεχώνει και να προχωρά στις αλλαγές που εκείνος σκέφτεται για την ομάδα.
Η πρώτη από αυτές είναι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου η οποία θα καλυφθεί από τον Αριστοτέλη Μυστακίδη για να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες της ΚΑΕ.
Πηγή: sport-fm.gr
