Η δίκη στον ΣΚΑΪ με τον Κυριάκο Θωμαΐδη

Η «Δίκη στον ΣΚΑΪ», στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων με τον Κυριάκο Θωμαΐδη δίνει πάλι τον τόνο για να μη μένουμε σ’ αυτά που ακούμε.

Ανάλυση: Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ, η αθέατη πλευρά. Σχολιάζουν ο προπονητής Στάθης Σταθόπουλος και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Όλες οι επίμαχες φάσεις με τον πρώην διεθνή διαιτητή Σωτήρη Βοργιά.

Θέμα: Η Ιταλία δείχνει τον δρόμο στην Ελλάδα για τη διαφθορά στο ποδόσφαιρο. Από τη Ρώμη, αναλύει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Μιχούδης.

Έρευνα: Γιατί οι ποδοσφαιριστές χάνουν τις αμοιβές τους. Απαντά ο δικηγόρος και καθηγητής αθλητικού δικαίου Γρηγόρης Ιωαννίδης.

Αποκάλυψη: Το μυθιστορηματικό παρελθόν του πρωταγωνιστή του κυκλώματος στοιχηματισμού. Όλα τα στοιχεία από τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα.

Ρεπορτάζ: Η δικαστική περιπέτεια της UEFA με την European Super League. Παρεμβαίνει από τη Μαδρίτη, ο νομικός Βασίλης Μορφακίδης.

