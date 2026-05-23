Η Φενέρμπαχτσε εξέφρασε και επίσημα την έντονη δυσαρέσκειά της για τα σοβαρά προβλήματα που παρουσιάστηκαν με τα εισιτήρια του ημιτελικού απέναντι στον Ολυμπιακό στο Final 4 της Euroleague.



Μέσα από αναλυτική ανακοίνωση, η τουρκική ομάδα έκανε λόγο για πλήρη αποτυχία στη διαδικασία διαχείρισης των εισιτηρίων από πλευράς Euroleague, υποστηρίζοντας πως αρκετοί φίλαθλοί της έμειναν εκτός γηπέδου παρά το γεγονός ότι είχαν πληρώσει κανονικά.

Παράλληλα, ανέφερε ότι εξετάστηκε ακόμη και το ενδεχόμενο αναβολής του αγώνα λόγω της κατάστασης, ενώ ξεκαθάρισε πως θα κινηθεί νομικά για όσα συνέβησαν, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη τη συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος από τη διοργανώτρια αρχή.

EuroLeague Final Four Organizasyonunda Yaşanan Biletleme Sorunları Hakkında



Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε:



«Τα προβλήματα στη διαδικασία έκδοσης εισιτηρίων που παρουσιάστηκαν πριν από τον ημιτελικό του Final Four της EuroLeague μεταξύ της ομάδας μας και του Ολυμπιακού το απόγευμα της Παρασκευής 22 Μαΐου, ανεξαρτήτως κατηγορίας εισιτηρίου, και η προσέγγιση της διοίκησης της EuroLeague σε αυτή τη διαδικασία είναι εντελώς απαράδεκτα.



Από τη στιγμή που καθορίστηκαν οι τέσσερις ομάδες που θα διαγωνιστούν στο Final Four, η μοναδική μας προτεραιότητα ως Φενέρμπαχτσε ήταν να παρέχουμε στους φιλάθλους μας τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό εισιτηρίων και να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι οπαδοί μας μπορούν να εισέλθουν στην αρένα ομαλά, με ασφάλεια και υγεία.



Ωστόσο, μια αλυσίδα τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων, που ξεκίνησαν από την πλευρά της EuroLeague το βράδυ πριν τον αγώνα και κορυφώθηκαν με την κατάρρευση του συστήματος έκδοσης εισιτηρίων, δεν μπορούσαν να επιλυθούν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα. Μάλιστα εξετάστηκε ακόμη και η αναβολή του αγώνα.



Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μας Αντέμ Κοζ και Τζεμ Τσιρίτσι, μαζί με όλα τα σχετικά στελέχη και τους υπαλλήλους του συλλόγου, εργάστηκαν ενεργά στο γήπεδο όλη την ημέρα για να επιλύσουν τα προβλήματα και να διασφαλίσουν ότι οι οπαδοί μας δεν θα υποστούν καμία ταλαιπωρία. Κινητοποίησαν επίσης όλους τους πόρους τους γύρω από την αρένα, στα σημεία εισόδου και στα τουρνικέ.



Λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας, έγιναν όλες οι απαραίτητες προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι οι οπαδοί που δεν είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης εισιτηρίων ή δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα εισιτήριά τους θα μπορούσαν να εισέλθουν στην αρένα. Καταβλήθηκαν έντονες προσπάθειες για την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας.



Αν και οι πληροφορίες όλων των φιλάθλων που ζήτησαν εισιτήρια και πραγματοποίησαν πληρωμές παρασχέθηκαν πλήρως στην EuroLeague από τον σύλλογό μας, οι διακοπές και τα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διαδικασία λόγω της διαδικασίας έκδοσης εισιτηρίων του Final Four μέσω διαφορετικών καναλιών και συστημάτων ήταν πέρα από τον έλεγχο του συλλόγου μας.



Θα θέλαμε να ενημερώσουμε το κοινό ότι θα συνεχίσουμε το θέμα στις διοικητικές και νομικές του πτυχές εκ μέρους όλων των οπαδών μας που επηρεάστηκαν αρνητικά από αυτή την απαράδεκτη διαδικασία. Ζητάμε ειλικρινά συγγνώμη από όλους τους φιλάθλους μας που αντιμετώπισαν την ταλαιπωρία, παρόλο που ήρθαν στην αρένα για να στηρίξουν την ομάδα μας».

Πηγή: skai.gr

