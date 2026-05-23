Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται για ακόμη έναν μεγάλο ευρωπαϊκό τελικό και ο Μάριο Χεζόνια έστειλε μήνυμα πίστης, αποφασιστικότητας και απόλυτης συγκέντρωσης ενόψει της μάχης με τον Ολυμπιακό στο Final 4 της Euroleague.

Ο Κροάτης φόργουορντ στάθηκε στη σημασία της εμπειρίας και της νοοτροπίας σε παιχνίδια «do or die», υπογραμμίζοντας πως οι Μαδριλένοι πρέπει να δείξουν το ίδιο πρόσωπο που παρουσίασαν σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως η Ρεάλ δεν αντιμετωπίζει τον εαυτό της ως θύμα παρά τα προβλήματα στο ρόστερ, ενώ θέλησε να κρατήσει εκτός παρκέ κάθε συζήτηση γύρω από το παρελθόν του στον Παναθηναϊκό, δίνοντας έμφαση αποκλειστικά στο μπάσκετ και στον μεγάλο τελικό.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ, εν όψει ενός μεγάλου αγώνα ανάμεσα σε δύο γίγαντες του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η εμπειρία παίζει μεγάλο ρόλο. Με την κατάσταση του ρόστερ, πρέπει να βρεις τρόπο να παίξεις. Είναι do or die. Και ο ημιτελικός είναι τελικός. Πρέπει να προετοιμαστούμε με τον ίδιο τρόπο που κάναμε όλη τη σεζόν, γιατί όλα τα ματς είναι σημαντικά. Είναι do or die. Οι λεπτομέρειες θα κρίνουν το αποτέλεσμα,

Συνεχίζουμε να πιστεύουμε στους εαυτούς μας και σε αυτό που κάνουμε. Αν θέλουμε να φτάσουμε στο τέλος και να σηκώσουμε την κούπα πρέπει να κάνουμε αυτό που κάναμε με την Βαλένθια. Δύο ιστορικές ομάδες σε τελικό η νοοτροπία πρέπει να είναι αυτή, δεν είμαστε θύμα, πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε και να παλεύουμε.

Το τι γίνεται έξω από το επαγγελματικό μπάσκετ δεν με ακουμπά. Είναι εκτός το τι λέγεται απ' έξω και το θέμα των οπαδών. Εγώ βρίσκομαι εδώ, το παρελθόν μου δεν έχει σχέση αυτή τη στιγμή σε αυτόν τον τελικό και τον αθλητισμό. Δεν το βλέπω έτσι στον αθλητισμό, ως... χούλιγκαν», είπε αναλυτικά.

