Final 4: Στον τελικό ο Ολυμπιακός, «ισοπέδωσε» με 79-61 τη Φενερμπαχτσέ

Αλύγιστος και απόλυτα κυρίαρχος ο Ολυμπιακός, έκανε σκόνη και θρύψαλα την πρωταθλήτρια Ευρώπης και ονειρεύεται το 4ο αστέρι του.

Μπροστά σε σχεδόν 14.000 οπαδούς της, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα πραγματοποίησε μια εκπληκτική εμφάνιση καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα και με άμυνα-οδοστρωτήρα επικράτησε με το εντυπωσιακό 79-61 της Φενέρμπαχτσε στο Telekom Center Athens, κλείνοντας θέση στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (24/05, 21:00).

Το ματς:

Ο Ολυμπιακός εκκίνησε τον ημιτελικό με την κλασική του πεντάδα, αφού οι Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα. Πολύ νευρικό ήταν το ξεκίνημα του ματς, καθώς αμφότερες οι δύο ομάδες υπέπεσαν σε λάθη και αρκετά άστοχα σουτ. Χαρακτηριστικό ήταν πως οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν το σκορ με δίποντο του Γουόκαπ στα 2,5 λεπτά αγώνα, για να ακολουθήσουν τα δύο back-to-back τρίποντα από την κορυφή του Ντόρσεϊ και ένα χουκ του Βεζένκοφ για το 10-0 στο 6ο λεπτό.

Εκείνο που έκανε τη μεγάλη διαφορά στο πρώτο δεκάλεπτο δεν ήταν άλλο από την απίθανη και ατσάλινη άμυνα των Πειραιωτών που όχι μόνο «εγκλώβισαν» τη Φενέρμπαχτσε και της χάλασαν το μυαλό, αστοχώντας στα πρώτα εννέα σουτ που επιχείρησε, αλλά την ανάγκασε να υποπέσει σε πολλά έρμπολ και συνολικά 4 λάθη! Το πρώτο τουρκικό καλάθι επετεύχθη στα 3:05' πριν το τέλος της περιόδου με κάρφωμα του Μπιρτς, με τους Ντε Κολό και Μπόλντγουιν να γράφουν το 12-7 ένα λεπτό αργότερα. Οι 3/4 βολές του Ντόρσεϊ - έφτασε τους 11 πόντους - και το μακρινό τρίποντο του Γουόρντ έστειλαν τη διαφορά στους 9 (18-9), για να έρθει ο Χόρτον-Τάκερ και με γκολ-φάουλ στα τελευταία δευτερόλεπτα να διαμορφώσει το 18-12 του δεκαλέπτου.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα συνέχισε να παίζει με τρομερή αφοσίωση και σκληράδα στις δύο πλευρές του παρκέ και στη δεύτερη περίοδο, σε μια επανάληψη του σκηνικού της πρώτου δεκαλέπτου! Και αυτό διότι ο Ολυμπιακός με τη second unit να... μασά σίδερα στην άμυνα και τον Πίτερς να ηγείται στο σκοράρισμα, κράτησε τη Φενέρ στο μηδέν και με δικό της 11-0 σερί εκτόξευσε τη διαφορά στο +17 και το 29-12 στο 15ο λεπτό.

Ένα λεπτό μετά, το κάρφωμα του Κρις Σίλβα έσπασε το... ρόδι για την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, με τον Λιθουανό τεχνικό να βλέπει την ομάδα του να «ροκανίζει» τη διαφορά χάρη στα διαδοχικά τρίποντα του Μπιμπέροβιτς για το 32-20 στο 17ο λεπτό. Σε εκείνο το χρονικό σημείο οι «ερυθρόλευκοι» βραχυκύκλωσαν επιθετικά, βρίσκοντας μόλις έναν πόντο με τον ΜακΚίσικ, διάστημα στο οποίο οι Τούρκοι με τις βολές των Μπιρτς και Τάκερ και το δίποντο του Μέλι, έριξαν τη διαφορά μετά από ώρα σε μονοψήφια τιμή, στέλνοντας τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το σκορ στο 33-24.

Η ολιγόλεπτη διακοπή του ημιχρόνου από τη μία «αφύπνισε» τον Ολυμπιακό και από την άλλη δεν του χάλασε τη... συνήθεια να μπαίνει με το γκάζι πατημένο στα δεκάλεπτα! Όπως συνέβη στο πρώτο και το δεύτερο, έτσι και στο τρίτο, το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα έτρεξε ένα εντυπωσιακό αναπάντητο σερί και έθεσε εκ νέου τους κανόνες του αγώνα! Με τον Βεζένκοφ να πετυχαίνει πέντε πόντους, τον Ντόρσεϊ τέσσερις και τον Μιλουτίνοφ ένα φοβερό κάρφωμα, οι «ερυθρόλευκοι» έτρεξαν ένα σερί 11-0, εκτοξεύοντας τη διαφορά στο +20 και το 44-24 στο 23ο λεπτό.

Παρά το μομέντουμ που ήταν ξεκάθαρα με το μέρος της ελληνικής ομάδας, η Φενέρμπαχτσε αντέδρασε άμεσα και απάντησε με ένα δικό της σερί δια χειρός Τάκερ, Ντε Κολό, Μπόλντουιν και Μπιμπέροβιτς, μειώνοντας στους δέκα και το 44-34 δύο λεπτά μετά. Σε εκείνο το σημείο βγήκε μπροστά ο Βεζένκοφ και με δύο δικά του προσωπικά καλάθια έγραψε το 48-34, με τον Τάκερ να τον «αντιγράφει» για το 48-39. Στο τελευταίο δίλεπτο ο MVP της φετινής διοργάνωσης συνέχισε να «βομβαρδίζει» το αντίπαλο καλάθι με πέντε ακόμα πόντους - 14 στην περίοδο - και μαζί με το τρίποντο του Φουρνιέ, έκλεισαν το δεκάλεπτο στο +15 για το 56-41 υπέρ του Ολυμπιακού.

Με σερί της Φενέρ ξεκίνησε το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο, εκεί όπου ο Τάκερ με ντράιβ και ο Μπιμπέροβιτς με ένα τρίποντο και ένα γκολ-φάουλ, μείωσαν στο 56-49 στο πρώτο λεπτό. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός δεν έχασε τη συγκέντρωσή και με τις βολές του Μιλουτίνοφ και το τεράστιο τρίποντο του Φουρνιέ από τα 8,5 μέτρα πήγε στο +12 (61-49) στο 33'. Τρεις βολές του Τάκερ από το άτσαλο φάουλ του Φουρνιέ επέτρεψαν στους Τούρκους να μειώσει προσωρινά, προτού ο Γάλλος σταρ «σερβίρει» δύο μεγάλα καλάθια στον Πίτερς για το 66-52 ένα λεπτό αργότερα.

Η επιθετική... μπακέτα πέρασε στα χέρια του Τάισον Γουόρντ, με τον Αμερικανό φόργουορντ να πετυχαίνει δύο γκολ-φάουλ για το +17 και το 71-54 στο 36ο λεπτό. Με την «ερυθρόλευκη» άμυνα να δηλώνει παρούσα, ο Ολυμπιακός διαφύλαξε τη μεγάλη αυτή υπέρ του διαφορά, με τον Πίτερς να συνεχίζει την άχαστη βραδιά του και με το τρίτο τρίποντο στη βραδιά να κάνει το 74-56 στο 38'.

Οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν τον ίδιο ρυθμό έως το τέλος του αγώνα, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον τελικό με 79-61.

