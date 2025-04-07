Λογαριασμός
Η Δίκη στον ΣΚΑΪ, με τον Κυριάκο Θωμαΐδη: Τι θα δείτε απόψε στην εκπομπή

Η Δίκη στον ΣΚΑΪ με τον Κυριάκο Θωμαΐδη, απόψε στις 22.00 στον ΣΚΑΪ HYBRID και στη 01.15 στον ΣΚΑΪ

Η Δίκη στον ΣΚΑΪ, με τον Κυριάκο Θωμαΐδη: Τι θα δείτε απόψε

«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή.

Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

Η μεγάλη μάχη για τη 2η θέση: ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός - ΑΕΚ. Αναλύουν ο προπονητής Μιχάλης Γρηγορίου και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Όλες οι επίμαχες φάσεις με τον Γιάννη Σταυρίδη, πρώην διαιτητή FIFA.

Έρευνα: Γιατί διατηρούνται επί δεκαετίες οι οφειλές στους ποδοσφαιριστές. Απαντά ο αντιπρόεδρος της FIFpro Σπύρος Νεοφυτίδης.

Θέμα: Οι νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού. Στο studio, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού Χάρης Τσιλιώτης και η δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα.

 Ρεπορτάζ: Η άλλη διεθνής εικόνα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Καταγράφει ο δημοσιογράφος Μάνος Σταραμόπουλος.

Το μακροβιότερο talk show, απόψε στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.15, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

 Δείτε το trailer:

 

