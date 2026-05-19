Η Φενέρμπαχτσε υπέγραψε νέο 10ετές συμβόλαιο και συνεχίζει στη EuroLeague

Η Φενέρμπαχτσε προχώρησε σε μια καθαρή και ηχηρή τοποθέτηση για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη συνέχιση της παρουσίας της στη Euroleague με νέο 10ετές συμβόλαιο. Ο σύλλογος τονίζει ότι παραμένει σταθερά προσηλωμένος στην ενότητα, τον διάλογο και τη συνεργασία όλων των φορέων, σε μια περίοδο όπου το οικοσύστημα του αθλήματος βρίσκεται σε φάση ανακατατάξεων και νέων πρωτοβουλιών.

Παράλληλα, η Φενέρμπαχτσε παρακολουθεί στενά το όραμα και τις κινήσεις του NBA Europe, θεωρώντας ότι πιθανές συνεργασίες μπορούν να ενισχύσουν την ανάπτυξη του αθλήματος τόσο στην ήπειρο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Με την ανακοίνωσή της, ο σύλλογος επιχειρεί να στείλει μήνυμα σταθερότητας, ενότητας και στρατηγικής προσέγγισης για την επόμενη δεκαετία.

H ανακοίνωση

Η Φενέρμπαχτσε αναφέρει ότι το τελευταίο διάστημα αξιολογεί με εποικοδομητικό τρόπο τα διάφορα σχέδια και οργανωτικές πρωτοβουλίες που έχουν εμφανιστεί σχετικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Όπως τονίζει, η προσέγγισή της δεν υπήρξε ποτέ διχαστική· αντιθέτως, ήταν πάντοτε ενωτική, με στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη του αθλήματος μέσα από συλλογική προσπάθεια.

Ο σύλλογος υπογραμμίζει ότι σε όλη αυτήν τη διαδικασία διατήρησε ακλόνητη την πεποίθηση πως ο διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είναι απαραίτητος για το μέλλον του αθλήματος και ότι παραμένει σταθερά προσηλωμένος σε αυτή τη θέση.

Παράλληλα, η Φενέρμπαχτσε παρακολουθεί στενά το όραμα του NBA Europe για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και τη συνολική του προσέγγιση στην παγκόσμια ανάπτυξη του παιχνιδιού. Θεωρεί ότι το ενδιαφέρον αυτό, όπως και άλλες επενδυτικές πρωτοβουλίες, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το μέλλον του αθλήματος στην ήπειρο.

Στον πυρήνα της φιλοσοφίας της, η Φενέρμπαχτσε πιστεύει ότι το πραγματικό δυναμικό του ευρωπαϊκού μπάσκετ μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν ο ανταγωνισμός περιορίζεται στο παρκέ, ενώ εκτός αυτού όλοι οι φορείς πορεύονται ενωμένοι κάτω από ένα κοινό όραμα. Γι’ αυτό εκφράζει την πεποίθηση ότι μελλοντικές συνεργασίες και κοινές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες μεταξύ Euroleague και NBA Europe μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική ώθηση στο άθλημα.

Στη συνέχεια, ο σύλλογος ανακοινώνει ότι αποφάσισε να ανανεώσει την άδειά του με την Euroleague, η οποία έληγε στο τέλος της τρέχουσας σεζόν. Όπως σημειώνει, ο στόχος του δεν περιορίζεται στην αγωνιστική επιτυχία, αλλά επεκτείνεται στη βιώσιμη ανάπτυξη, την οικονομική ενδυνάμωση και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η Φενέρμπαχτσε καταλήγει ότι θα συνεχίσει να αναλαμβάνει ευθύνη για την πρόοδο του αθλήματος, να διατηρεί εποικοδομητική στάση και να εργάζεται σταθερά για το μέλλον του παιχνιδιού, όπως έχει πράξει μέχρι σήμερα.

