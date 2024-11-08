Euroleague: Ηττα Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό με 89-94

Ο Εβάν Φουρνιέ άνοιξε το σκορ του αγώνα και έγραψε το 0-3, ενώ ο Βεζένκοφ έτρεξε στο τρανζίσιον και σημείωσε το 0-5. Ο Παπαπέτρου εκμεταλλεύτηκε την κακή επιστροφή του Ολυμπιακού, πήρε φάουλ και έγραψε το 1-5 με βολή. Μετά από λάθος του Μπράουν, ο Βεζένκοφ έβαλε εύκολο λέι απ για το 1-7.

Ο Βιλντόσα βρήκε διάδρομο και σκόραρε (1-9), με τον Παναθηναϊκό να δυσκολεύεται πολύ στην επίθεση του στο πρώτο διάστημα του αγώνα. Ο Ναν έσπασε το «ρόδι» για τον Παναθηναϊκό με τρίποντο (4-11), ενώ ο Ερναγκόμεθ έκανε τάπα στη μία πλευρά και σκόραρε στην άλλη (6-11).

Ο Φουρνιέ πέτυχε ένα πολύ δύσκολο καλάθι πάνω σε άμυνα (6-13), με τον Φαλ να σκοράρει γκολ-φάουλ για το 6-15. Ο Παπαπέτρου μείωσε στον αιφνιδιασμό μετά από ασίστ του Ναν (8-15), ενώ ο Αμερικανός σκόραρε για τρεις μετά από δικό του κλέψιμο για το 11-15. Ο Γιουρτσεβέν κάρφωσε μπροστά στον Μιλουτίνοφ, όμως ο Παπανικολάου απάντησε με τρίποντο (13-18). Ο Μιλουτίνοφ πήρε δύο βολές, με τον Γιουρτσεβέν να καρφώνει για το 15-20 του πρώτου δεκαλέπτου.

Στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, ο Γκος πέτυχε ωραίο γκολ φάουλ μπροστά στον Μπράουν και έγραψε το 15-23. Ο Μιλουτίνοφ στρογγυλοποίησε τη διαφορά στους 10 (15-25) και έπειτα έβαλε δύο βολές για το 15-27. Ο Παναθηναϊκός παρέμενε μπλοκαρισμένος επιθετικά, με τους Πίτερς και Οσμάν να ανταλλάζουν τρίποντα για το 20-30. Μετά από λάθος του Λεσόρ, ο Γκος σκόραρε και αυτός από μακριά (20-33) για τη μεγαλύτερη διαφορά του αγώνα μέχρι τότε. Ο Γκραντ έβαλε λέι απ (22-33) και ο ΜακΚίσικ το ίδιο με το σκορ να γίνεται 23-35. Ο Σλούκας μείωσε με δύσκολο καλάθι (25-35), όμως ο Γκος απάντησε με τρίποντο στη λήξη επίθεσης (25-38). Ο αρχηγός των «πρασίνων» πέτυχε δύο βολές και ο Λεσόρ άλλη μία, σημειώνοντας το 28-38. Ο Ερνανγκόμεθ έκανε «στοπ» στον Ράιτ και ο Γκραντ πήγε στη γραμμή για το 30-38. Ο Σλούκας μείωσε με τρίποντο (33-38), με τον Βεζένκοφ να σκοράρει λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου παίρνοντας και το φάουλ για το 33-41.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, Λεσόρ και Φουρνιέ σκόραραν για το 35-43. Ο Γάλλος σέντερ κάρφωσε για δεύτερη συνεχόμενη επίθεση (37-43), ενώ έκανε το ίδιο και στην επόμενη φάση μειώνοντας σε 39-43. Ο Βιλντόσα έβαλε σημαντικό τρίποντο, όμως ο Χουάντσο απάντησε και έγραψε το 42-46. Ο Ισπανός έκλεψε και έδωσε στον Ναν, που κάρφωσε μόνος του στο τρανζίσιον για το 44-46. Ο Φαλ πήρε επιθετικό ριμπάουντ και βολές (44-48), με τον Λεσόρ να συνεχίζει το καλό του διάστημα για το 46-48. Ο Ερνανγκόμεθ έφερε το ματς στον πόντο (49-50) και ο Βεζένκοφ έδωσε λύση στους φιλοξενούμενους με λέι απ (49-52). Βιλντόσα και Ναν έβαλαν από ένα τρίποντο (54-57), με τον Φουρνιέ να κάνει το ίδιο για το 54-60. Ο Μήτογλου μείωσε από κοντά (56-60), όμως ο Βεζένκοφ απάντησε άμεσα για το 56-62. Ο Σλούκας μείωσε με γκολ φάουλ (59-62), με Μιλουτίνοφ και Χουάντσο να σκοράρουν για το 61-64. Το επιθετικό ρεσιτάλ συνεχίστηκε με τρίποντα από Βεζένκοφ και Μήτογλου (64-67), ενώ το τρίτο δεκάλεπτο έληξε με σκορ 66-71 υπέρ του Ολυμπιακού.

Στην τελευταία περίοδο, ο Οσμάν μείωσε στο καλάθι (69-71) με τρίποντο από την κορυφή. Ο Μιλουτίνοφ και ο Ναν αντάλλαξαν καλάθια (71-73), με τον ΜακΚίσικ να βάζει μεγάλο σουτ για το 71-76. Ο Ολυμπιακός ξέφυγε με +8 (71-79) χάρη σε καλάθι του Αμερικανού φόργουορντ, με τον Λεσόρ να βάζει ένα σημαντικό καλάθι (73-79) και να σταματάει τον Μιλουτίνοφ στην άλλη πλευρά. Ο Χουάντσο έβαλε ένα απίστευτα δύσκολο τρίποντο (76-79), με τον Γκος να απαντά από μέση απόσταση για το 76-81. Ο Ναν ευστόχησε από τη γωνία (79-81) και ισοφάρισε σε 81-81 με λέι απ μετά από τάπα του Γουόκαπ στον Χουάντσο. Ο Σλούκας με δύο βολές έδωσε το πρώτο προβάδισμα στους γηπεδούχους (83-82), όμως ο Φουρνιέ το πήρε αμέσως πίσω για τον Ολυμπιακό με αδιανόητο τρίποντο από τα 8 μέτρα πάνω σε άμυνα (83-85). Ο Λεσόρ ισοφάρισε με δύο βολές (85-85), με τον Φουρνιέ να σκοράρει ξανά υπό δύσκολες προϋποθέσεις για το 85-87. Ο ΜακΚίσικ έτρεξε στο τρανζίσιον μετά από χαμένο λέι απ του Χουάντσο και έγραψε το 85-89 για τους Πειραιώτες. Ο Φουρνιέ βρέθηκε μόνος του και εκτέλεσε για τρεις (85-92), βάζοντας σφραγίδα στη νίκη του Ολυμπιακού.

