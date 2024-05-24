Ολυμπιακός-Ρεάλ: Ένα «γραμμάτιο» πριν τον τελικό

Ένα «χρέος» που υπάρχει από πέρσι πρέπει να ξεπληρωθεί. Ο Ολυμπιακός αναμετράται με τη Ρεάλ στον δεύτερο ημιτελικό του Final 4 του Βερολίνου, το βράδυ της Παρασκευής (22:00, Novasports Prime, bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και sport-fm.gr). Οι «ερυθρόλευκοι» στοχεύουν στον δέκατο τελικό της ιστορίας τους και το τέταρτο ευρωπαϊκό, αλλά πρώτα πρέπει να βγάλουν από τη μέση την ομάδα που τους στέρησε πέρσι τον τίτλο, με το σουτ-μαχαιριά του Σέρχιο Γιουλ.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ήδη πετύχει τον βασικό τους στόχο, με την τρίτη σερί παρουσία σε Final 4 για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Η ομάδα με το μικρότερο μπάτζετ μεταξύ αυτών που έφτασαν στην τελική τετράδα κατάφερε να αντιπαρέλθει την αποχώρηση αστέρων όπως ο Βεζένκοφ και ο Σλούκας, να μην «μασήσει» από τους πολλούς τραυματισμούς ή το μειονέκτημα έδρας και πλέον να απέχει δύο νίκες από τη μεγάλη κούπα. Όπλο φέτος είναι η εμπειρία της προηγούμενης διετίας, με τον Κώστα Παπανικολάου να φτάνει στο όγδοο Final 4 της καριέρας του.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, στο πέμπτο του Final 4 (τέσσερα με Ολυμπιακό, ένα με Λοκομοτίβ Κουμπάν), βλέπει την ομάδα του να μην έχει αγωνιστικά προβλήματα για πρώτη φορά μέσα στη σεζόν. Τα μικροπροβλήματα που υπήρχαν μετά την εξαντλητική σειρά playoffs απέναντι στην Μπαρτσελόνα έχουν εξαλειφθεί και ο… ευχάριστος πονοκέφαλος έχει να κάνει με τους παίκτες που θα μείνουν εκτός δωδεκάδας. Οι επικρατέστεροι γι’ αυτό είναι οι Σίκμα, Λούντζης, Τανούλης και ένας εκ των Μπραζντέικις και Μήτρου-Λονγκ.

Τα σημεία που θα κρίνουν το Ολυμπιακός-Ρεάλ

Στον αντίποδα, η Ρεάλ μετά την κατάκτηση του περσινού τίτλου, κόντρα στα προγνωστικά αφού όλοι την ξέγραψαν μετά το 0-2 από την Παρτιζάν στα playoffs, ήρθε στο Βερολίνο ως φαβορί για το δωδέκατο. Πιο πλήρης από πέρσι, αφού θα λείψει και πάλι ο τραυματίας Ντεκ αλλά φέτος είναι διαθέσιμος ο (τιμωρημένος πέρσι) Γιαμπουσέλε και επέστρεψε ο Καμπάτσο, η «βασίλισσα» θέλει να προσθέσει ένα ακόμη πετράδια στο στέμμα της, καθώς είναι η πρώτη ομάδα όχι μόνο σε κατακτήσεις (η ΤΣΣΚΑ έχει 8 και Παναθηναϊκός-Μακάμπι από 6), αλλά και σε συμμετοχές σε τελικούς με είκοσι.

Οι παίκτες της Ρεάλ έχουν κατακτήσει συνολικά 23 φορές την Ευρωλίγκα, πολύ περισσότερες από τα ρόστερ των άλλων ομάδων του Final 4 αθροιστικά. Γιουλ, Ρούντι και «Τσάτσο» έχουν πατήσει τρεις φορές στην κορυφή της Ευρώπης (από δύο έχουν Ταβάρες, Καμπάτσο και Κοζέρ) και θέλουν να προστεθούν στη λίστα των μόλις δώδεκα παικτών με τέσσερις οι περισσότερες κατακτήσεις από τη γέννηση του θεσμού το μακρινό 1958. Επιπροσθέτως, για τον Γιουλ αυτό του Βερολίνου είναι το δέκατο Final 4, ενώ «Τσάτσο» και Ρούντι έχουν από εννιά.

Τι λέει η παράδοση

Θα καταφέρει ο Ολυμπιακός να ανακόψει την πορεία της Ρεάλ προς το... duodecima; Στους τέσσερις τελικούς που έχουν συναντηθεί στο παρελθόν, η «βασίλισσα» μετρά τρεις νίκες (1995, 2015, 2023) και οι Πειραιώτες μία (2013). Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί ήδη 51 φορές, με τους «blancos» να έχουν 28 νίκες και τους «ερυθρόλευκους» 23. Μάλιστα, στις 16 Οκτωβρίου του 2000 είχαν δώσει στη Μαδρίτη τον πρώτο αγώνα της νέας Ευρωλίγκας, με τη Ρεάλ να επικρατεί 75-73. Αναλυτικά:

1978/79 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 113-72 (Ημιτελική Φάση Ομίλων)

1978/79 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 97-101 (Ημιτελική Φάση Ομίλων)

1992/93 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 92-74 (Φάση Ομίλων)

1992/93 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 63-62 (Φάση Ομίλων)

1993/94 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 57-58 (Φάση Ομίλων)

1993/94 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 75-73 (Φάση Ομίλων)

1994/95 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 73-61 (Tελικός)

1995/96 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 68-49 (Playoffs)

1995/96 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 80-77 (Playoffs)

1995/96 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 80-65 (Playoffs)

1997/98 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 77-78 (Φάση Ομίλων)

1997/98 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 82-75 (Φάση Ομίλων)

2000/01 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 75-73 (Φάση Ομίλων)

2000/01 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 91-84 (Φάση Ομίλων)

2002/03 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 73-66 (Φάση Ομίλων)

2002/03 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 71-68 (Φάση Ομίλων)

2004/05 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 76-62 (Φάση Ομίλων)

2004/05 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 75-83 (Φάση Ομίλων)

2007/08 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 80-70 (Top 16)

2007/08 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 72-63 (Top 16)

2008/09 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 88-79 (Playoffs)

2008/09 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 79-73 (Playoffs)

2008/09 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 71-63 (Playoffs)

2008/09 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 75-78 (Playoffs)

2010/11 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 82-66 (Κανονική Περίοδος)

2010/11 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 82-68 (Κανονική Περίοδος)

2012/13 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 100-88 (Tελικός)

2013/14 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 88-71 (Playoffs)

2013/14 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 82-77 (Playoffs)

2013/14 Ολυμπιακός-Ρεάλ 78-76 (Playoffs)

2013/14 Ολυμπιακός-Ρεάλ 71-62 (Playoffs)

2013/14 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 83-69 (Playoffs)

2014/15 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 59-78 (Τελικός)

2015/16 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 84-72 (Top 16)

2015/16 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 99-84 (Top 16)

2016/17 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 83-65 (Κανονική Περίοδος)

2016/17 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 73-79 (Κανονική Περίοδος)

2017/18 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 92-83 (Κανονική Περίοδος)

2017/18 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 79-80 (Κανονική Περίοδος)

2018/19 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 88-83 (Κανονική Περίοδος)

2018/19 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 94-78 (Κανονική Περίοδος)

2019/20 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 93-77 (Κανονική Περίοδος)

2020/21 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 82-86 (Κανονική Περίοδος)

2020/21 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 72-63 (Κανονική Περίοδος)

2021/22 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 74-68 (Κανονική Περίοδος)

2021/22 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 75-67 (Κανονική Περίοδος)

2022/23 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 87-89 (Κανονική Περίοδος)

2022/23 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 74-68 (Κανονική Περίοδος)

2022/23 Oλυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 78-79 (Τελικός)

2023/24 Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης 71-77 (Κανονική Περίοδος)

2023/24 Ρεάλ Μαδρίτης-Ολυμπιακός 90-85 (Κανονική Περίοδος)

