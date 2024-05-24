Παναθηναϊκός: Οι έμπειροι του final-4 και οι «πρωτάρηδες»

Ο Έργκιν Αταμάν ήρθε και άλλαξε τη μοίρα του Παναθηναϊκού που είχε ”ξεχάσει” πως είναι να βρίσκεται στην ελίτ.

Έπειτα από 12 χρόνια οι “πράσινοι” γύρισαν εκεί που ανήκουν και έχουν συνηθίσει.

Εκείνος που φυσικά γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τι εστί το μεγάλο ραντεβού είναι ο Κώστας Σλούκας των δέκα ήδη συμμετοχών. Με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού να ετοιμάζεται για την 11η συμμετοχή του. Από εκεί και πέρα ο Παπαπέτρου έχει παίξει σε δύο με τον Ολυμπιακό (τελευταίο το 2017). Από εκεί και πέρα το… χάος αφού όλοι οι υπόλοιποι θα ζήσουν για πρώτη φορά την εμπειρία.

