Ο Κάρλο Αντσελότι ανακοίνωση τη λίστα με τους 55 παίκτες της προεπιλογής της εθνικής Βραζιλίας για το Μουντιάλ του 2026, συμπεριλαμβάνοντας στην αρχική λίστα και τον Νεϊμάρ Τζούνιορ.

Από τους 55 ποδοσφαιριστές ωστόσο που ανακοινώθηκαν στην προεπιλογή, μόλις οι 26 θα στελεχώσουν την τελική αποστολή η οποία πρόκειται να ανακοινωθεί έως τις 30 Μαΐου.

Στην προεπιλογή ο πολύπειρος Ιταλός τεχνικός πήρε και τον Εστεβάο της Τσέλσι, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό και είναι πολύ οριακή η παρουσία του στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ έμειναν εκτός οι «λαβωμένοι» Μιλιτάο και Ροντρίγο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναλυτικά η προεπιλογή της Βραζιλίας για το Μουντιάλ:

-Τερματοφύλακες: Άλισον, Έντερσον, Μπέντο, Ούγκο Σόουζα, Τζον, Κάρλος Μιγκέλ

-Αμυντικοί: Μαρκίνιος, Τιάγκο Σίλβα, Γάμπριελ, Μπρέμερ, Λέο Περέιρα, Ιμπάνιεθ, Άλεξ Σάντρο, Φαμπρίτσιο Μπρούνο, Μπεράλντο, Βιτόρ Ρέις, Μουρίγιο, Γουέσλεϊ, Ντανίλο, Πάουλο Ενρίκε, Βιτίνιο, Ντούγκλας Σάντος, Λουτσιάνο Τζούμπα, Κάιο Ενρίκε, Καΐκι, Κάρλος Αουγκούστο

-Μέσοι: Κασεμίρο, Μπρούνο Γκιμαράες, Φαμπίνιο, Αντρέι Σάντος, Ντανίλο, Λούκας Πακετά, Γκάμπριελ Σαρά, Ζοάο Γκόμες, Αντρέας Περέιρα, Γκέρσον, Ματέους Περέιρα

-Επιθετικοί: Βινίσιους, Ραφίνια, Ματέους Κούνια, Λουίς Ενρίκε, Γκάμπριελ Μαρτινέλι, Ζοάο Πέδρο, Εστεβάο, Νεϊμάρ, Έντρικ, Ραγιάν, Άντονι, Ιγκόρ Τιάγκο, Πέδρο, Ριτσάρλισον, Ιγκόρ Χεσούς, Κάιο Ζόργκε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

