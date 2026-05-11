Μεντιλίμπαρ: «Η ΑΕΚ έκανε φέτος αυτό που κάναμε εμείς πέρσι»

Τους λόγους που ο Ολυμπιακός έχασε το εφετινό πρωτάθλημα απ’ την ΑΕΚ ανέλυσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε δηλώσεις του στην Cosmote TV ενόψει του αγώνα της Τετάρτης (13/5) με τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική των play off.

Ο Βάσκος τεχνικός τόνισε πως η ΑΕΚ ήταν αποτελεσματική στα play off και πήρε τα ματς που έπρεπε, ενώ ανέλυσε το γιατί η ομάδα του εξακολουθεί να χάνει πολλές ευκαιρίες μέσα στους αγώνες της.

Αναλυτικά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε στο συνδρομητικό κανάλι:

-Για το πρωτάθλημα που χάθηκε:

«Πέρσι στην κανονική διάρκεια της σεζόν τα πράγματα ήταν αρκετά παρόμοια με φέτος για τον Ολυμπιακό. Είχαμε σχεδόν τα ίδια αποτελέσματα και τους ίδιους βαθμούς. Αυτό που άλλαξε ήταν πως στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας η ΑΕΚ κέρδισε το παιχνίδι της και μπήκε στα play off με ένα μικρό αβαντάζ, ενώ εμείς φέραμε ισοπαλία και χάσαμε αυτό το πλεονέκτημα. Κάτι το οποίο είχαμε καταφέρει εμείς την περσινή σεζόν. Τότε είχαμε μπει εμείς στα play off με ένα μικρό αβαντάζ. Από κει και πέρα στα play off η ΑΕΚ πήρε τα αποτελέσματα που έπρεπε να πάρει και εμείς δεν το κάναμε. Με λίγα λόγια αυτοί έκαναν φέτος αυτό που κάναμε εμείς πέρσι».

-Για τον στόχο της δεύτερης θέσης:

«Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να ανακάμψουμε από το ματς με τον ΠΑΟΚ, να επανέλθουμε και να είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι της Τετάρτης (σ.σ. 13/5). Κυρίως ψυχολογικά. Πρέπει να δείξουμε δυνατοί γιατί το τελευταίο παιχνίδι μας στεναχώρησε πολύ. Δεν είμαστε μια ομάδα που έχει συνηθίσει να μην διεκδικεί το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος, ωστόσο πρέπει να καταλάβουμε πως υπάρχει ένας δεύτερος στόχος μπροστά μας, ο οποίος είναι σημαντικός γιατί θα είναι πολύ καλό για τον σύλλογο να μπορέσουμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να παίξουμε στο Champions League».

-Για τις χαμένες ευκαιρίες:

«Δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα γιατί το δύσκολο είναι να δημιουργείς ευκαιρίες. Μια ομάδα που δεν δημιουργεί ευκαιρίες σε κάνει να ανησυχείς. Όταν όμως εμείς στα περισσότερα παιχνίδια μας και στα πλέι-οφ δημιουργούμε τόσες πολλές ευκαιρίες, σχεδόν σε όλα πολύ περισσότερες από τον αντίπαλο, τότε πραγματικά δεν μπορείς να κάνεις κάτι παραπάνω. Πρέπει να είσαι δυνατός ψυχολογικά και πολύ συγκεντρωμένος. Πνευματικά διορθώνεται αυτό γιατί οι ευκαιρίες είναι εκεί και πρέπει να τις εκμεταλλευτείς και να τις κάνεις γκολ».

-Για την κατάσταση του Ποντένσε:

«Ο Ποντένσε θα βρίσκεται υπό παρακολούθηση για 48 ώρες, δεν μπορεί να προπονηθεί, επομένως είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίξει την Τετάρτη (13/5). Ελπίζουμε να είναι έτοιμος για να μας βοηθήσει την Κυριακή. Όλοι οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι».

Απ’ την πλευρά των παικτών του Ολυμπιακού μίλησε στο συνδρομητικό κανάλι ο Ντάνι Γκαρθία:

-Για το πρωτάθλημα που χάθηκε:

«Φέτος χάσαμε κάποια παιχνίδια που πέρσι είχαμε καταφέρει να κερδίσουμε. Σε γενικές γραμμές αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Αφήσαμε την δουλειά για το τέλος. Ήρθαμε με μεγάλη αυτοπεποίθηση να παίξουμε στα play off όμως δεν τα καταφέραμε».

-Για τον στόχο της δεύτερης θέσης:

«Τώρα πρέπει σίγουρα να κερδίσουμε τα δύο ματς που απομένουν. Τα ντέρμπι έχουν πάντα ιδιαίτερο χαρακτήρα για τους φιλάθλους μας. Κυρίως πρέπει να ξεκινήσουμε νικώντας την Τετάρτη για να τους δώσουμε λίγη χαρά και νομίζω πως αν παίξουμε όπως στα τελευταία παιχνίδια, θα τα καταφέρουμε».

-Για το τελευταίο ματς της σεζόν στο «Γ. Καραϊσκάκης»:

«Ξέρουμε πως όλοι είναι λυπημένοι, όπως είμαστε και εμείς, όμως θα είναι σημαντικό να κερδίσουμε στο τελευταίο μας φετινό παιχνίδι στο γήπεδο μας. Παίζουμε ποδόσφαιρο για να δίνουμε λίγη χαρά στον κόσμο και αυτό θέλουμε να κάνουμε την Τετάρτη (σ.σ. 13/5)».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.