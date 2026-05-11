Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει εντείνει τις διεργασίες της για την επιστροφή του Ζοσέ Μουρίνιο, με τον Πορτογάλο να θεωρείται το φαβορί για να διαδεχθεί τον Αρμπελόα. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει μόνο οι πρώτες επαφές ανάμεσα στον Ζόρζε Μέντες και τη διοίκηση της Ρεάλ, με τις συζητήσεις να αναμένεται να προχωρήσουν μετά το τέλος της σεζόν για Μπενφίκα και Μαδριλένους.

Ο Μουρίνιο παραμένει απόλυτα αφοσιωμένος στο έργο του στη Μπενφίκα, η οποία διεκδικεί την έξοδο στο Champions League. Η σεζόν ολοκληρώνεται το διήμερο 16-17 Μαΐου και αμέσως μετά ο Πορτογάλος θα αποφασίσει για το μέλλον του. Πηγές της AS αναφέρουν ότι δεν έχει υπάρξει ακόμη απευθείας επικοινωνία ανάμεσα στον ίδιο και τη Ρεάλ, κάτι που θα γίνει στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων. Παράλληλα, ο Μουρίνιο έχει ήδη στα χέρια του πρόταση ανανέωσης από τη Μπενφίκα.

Παρότι είναι ευχαριστημένος στη Λισαβόνα, η πιθανότητα επιστροφής στη Ρεάλ αλλάζει τα δεδομένα. Ο Μουρίνιο έχει ήδη αξιολογήσει την κατάσταση και έχει θέσει δύο βασικές απαιτήσεις για να αναλάβει ξανά τον πάγκο των «μερένγκες».

Η πρώτη αφορά τον ρόλο του στις μεταγραφές. Δεν ζητά να επιλέγει ο ίδιος τους παίκτες, αλλά να έχει λόγο στις θέσεις που χρειάζονται ενίσχυση, θεωρώντας ότι το υπάρχον ρόστερ έχει ανισορροπίες. Στην πρώτη του θητεία, άλλωστε, είχε συμβάλει στην απόκτηση παικτών που σημάδεψαν την εποχή, όπως οι Μόντριτς, Κεντίρα και Εζίλ.

Η δεύτερη απαίτηση σχετίζεται με τη λειτουργία του συλλόγου. Ο Μουρίνιο θέλει ξεκάθαρη τήρηση ιεραρχιών και σεβασμό στο έργο όλων των τμημάτων, ώστε να αποφευχθούν καταστάσεις που μπορούν να διαταράξουν την ομάδα, όπως συνέβη φέτος με το επεισόδιο Βινίσιους–Τσάμπι Αλόνσο.

Από το επόμενο sαββατοκύριακο, η Ρεάλ θα έχει περιθώριο δέκα ημερών για να ολοκληρώσει τη συμφωνία, αξιοποιώντας τη ρήτρα των 3 εκατ. ευρώ που επιτρέπει την αποδέσμευση του Μουρίνιο από τη Μπενφίκα.





Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.