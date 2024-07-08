Επαφή με Χουάνκαρ ο Άρης

Την περίπτωση του Χουάνκαρ εξετάζει ο Άρης ως μια εναλλακτική λύση στο ενδεχόμενο που οι συζητήσεις για την απόκτηση του Τζόναθαν Σίλβα δεν έχουν θετικό αποτέλεσμα.

Οι κίτρινοι περιμένουν την απάντηση του άσου της Χετάφε αλλά θέλουν να είναι προετοιμασμένοι και στην περίπτωση που Αργεντινός άσος απαντήσει αρνητικά.

Έτσι προ ημερών είχαν μια διερευνητική επαφή με τον Χουάνκαρ ο οποίος έχοντας τελειώσει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό μπορεί ως ελεύθερος να διαπραγματευθεί με οποιαδήποτε ομάδα επιθυμεί.

Ωστόσο, η απάντηση που έλαβαν από την πλευρά του παίκτη είναι πως προτεραιότητα του είναι να συνεχίσει την καριέρα του σε μια ομάδα της Σαουδικής Αραβίας και όχι στην Ευρώπη.

Θυμίζουμε ότι ο Χουάνκαρ ήταν τα τελευταία τέσσερα χρόνια στον Παναθηναϊκό με τον οποίο κατέγραψε 129 συμμετοχές και πέτυχε τρία γκολ.

Πλέον επιθυμεί ένα συμβόλαιο με καλές αποδοχές, βάζοντας αυτό ως προτεραιότητα καθώς θα μπορούσε να είναι και το τελευταίο συμβόλαιο στην καριέρα του.

