Το ΔΣ της ΕΟΚ αποφάσισε τη νέα σύνθεση της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ).

Ο Στέλιος Κουκουλεκίδης παραμένει στη θέση του προέδρου, ενώ ως μέλη συνεχίζουν οι Δημήτρης Μπήτης και Τάσος Πηλοΐδης. Νέα μέλη είναι η πρώην διεθνής διαιτητής και πλέον κομισάριος, Μαρία Αργυρίου, που γίνεται η πρώτη γυναίκα ιστορικά που μπαίνει στην ΚΕΔ, αλλά και ο Μιχάλης Μαχαιριανάκης.

Υπενθυμίζεται πως μετά από προσφυγή του Παναθηναϊκού στο ΑΣΕΑΔ, είχε κριθεί στις 12 Φεβρουαρίου άκυρη η προηγούμενη σύνθεση της ΚΕΔ, καθώς είχε τρία αντί για πέντε μέλη. Τότε, λίγες ώρες πριν την έναρξη του Final 8 Κυπέλλου στο Ηράκλειο, η ΕΟΚ είχε συνεδριάσει εκτάκτως ορίζοντας την ίδια τριμελή ΚΕΔ, αποτελούμενη από τους Στέλιο Κουκουλεκίδη, Δημήτρη Μπήτη και Τάσο Πηλοΐδη.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ:

Με την προσθήκη και μιας γυναίκας που έχει υπάρξει διεθνής διαιτητής διαμορφώθηκε η νέα σύνθεση της ΚΕΔ, όπως αποφασίστηκε κατά τη σημερινή (12/3) συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΕΟΚ.

Τα μέλη της νέας ΚΕΔ είναι, Μαρία Αργυρού η οποία ήταν και η πρώτη γυναίκα διαιτητής που σφύριξε σε αγώνα της Α1 ανδρών,

Στέλιος Κουκουλεκίδης (πρόεδρος)

Δημήτρης Μπήτης

Αναστάσιος Πηλοΐδης

και Μιχάλης Μαχαιριανάκης

