Σκόρπισε με 4 την Μπότεφ και περιμένει τον Άγιαξ ο Παναθηναϊκός

Πέρασε σαν σίφουνας από τη Φιλιππούπολη για τον... Απόστολο Νικολαϊδη ο Παναθηναϊκός! Στα χώματα που γεννήθηκε ο «πατριάρχης» του συλλόγου, οι «πράσινοι» έστησαν πάρτι κόντρα στην Μπότεφ την οποία και ισοπέδωσαν με τέσσερα τέρματα (0-4) παίρνοντας την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου τους περιμένει ο Άγιαξ!

Άκρως αποτελεσματική η ομάδα του Ντιέγκο Αλόνσο, δεν άφησε κανένα περιθώριο στους γηπεδούχους τους οποίους κόλλησε από νωρίς στον τοίχο με γκολ του Γερεμέγεφ στο 6'. Σκόραρε δις και ο Τζούριτσιτς από το πρώτο ημίχρονο με τον Γερεμέγεφ να ολοκληρώνει την πειστική του εμφάνιση με ένα ακόμη γκολ στις αρχές του δευτέρου μέρους!

Ντεμπούτο για τον Τετέ που αντικατέστησε τον Μαντσίνι στο 63' και λίγο έλειψε να γράψει ασίστ σε δυο περιπτώσεις, όμως τη μια ο Σπόραρ και την άλλη ο Λημνιός δεν κατάφεραν να σκοράρουν.

Τον Άγιαξ περιμένει στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός στις 8 Αυγούστου, στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Εuropa League.

Στο μυαλό των κόουτς:

Mε πιο συμπαγές σχήμα η Μπότεφ σε σχέση με το πρώτο ματς καθώς ο Ντούσαν Κέρκεζ επέλεξε τριάδα στην άμυνα. Ο Μπερνάτ στην εστία με τους Κοντέ, Ταμ, Ντιαμπατέ στα στόπερ και τους Μλίνκοφ, Μπαλογιάννη στα άκρα. Ετό και Περέρα οι δυο αμυντικοί μέσοι και ο Ποπόφ πίσω από τους Νουατσούκβου και Ούτζα.

Για τον Παναθηναϊκό ο Ντιέγκο Αλόνσο δεν άλλαξε με τον Ουρουγουανό να επιλέγει το 4-2-3-1. Ντραγκόφσκι στην εστία, με τους Κώτσιρα, Ίνγκασον, Γεντβάι και Μλαντένοβιτς στην αμυντική τετράδα. Ο Αράο σε ρόλο αμυντικού μέσου με τον Τσέριν και τον Μπακασέτα στον άξονα. Στην επίθεση η τριάδα δεν άλλαξε με τον Μαντσίνι στα δεξιά, τον Τζούριτσιτς αριστερά και τον Γερεμέγεφ στην κορυφή.

Το ματς:

To ξεκίνημα του ματς στο «Hristo Botev» ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να έχει την κατοχή της μπάλας και να προσπαθεί να βρει ένα γρήγορο γκολ παίζοντας κάθετα, αλλά και με ταχύτητα την μπάλα.

Η ομάδα του Ντιέγκο Αλόνσο, έκανε την πρώτη της επίσκεψη στα καρέ της Μπότεφ στο 6' και αυτή ήταν αρκετή για να αλλάξει την εικόνα του ματς.

Ο Μπακασέτας πήρε την μπάλα στον άξονα και την πέρασε στον Τζούριτσιτς, αυτός είδε το οverlap του Μλαντένοβιτς που πάτησε περιοχή από τα αριστερά, γύρισε την μπάλα, εκεί που ο Γερεμέγεφ με άψογο πλασέ νίκησε τον Μπερνάτ για το 0-1!

Το γρήγορο γκολ του Παναθηναϊκού ανάγκασε τους γηπεδούχους να πάρουν μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, δίχως ωστόσο να απειλήσουν με αξιώσεις την εστία του Ντραγκόφσκι.

Η ομάδα του Ντούσαν Κερκέζ προσπάθησε κυρίως με βαθιές μπαλιές να δημιουργήσει συνθήκες στην περιοχή του Παναθηναϊκού και στο 27' λίγο έλειψε να τα καταφέρει.

Ο Μπαλογιάννης από τα αριστερά έκανε την σέντρα ο Γεντβάι έδιωξε με το κεφάλι, η μπάλα έφτασε εκτός περιοχής στον Μίνκοφ που σούταρε και έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι του Ντραγκόφσκι!

Η πίεση της Μπότεφ διήρκησε για λίγα λεπτά ακόμα, όμως αυτή... ωφέλησε τον Παναθηναϊκό. Και αυτό γιατί μετά από κόρνερ των γηπεδούχων, η μπάλα έφυγε από την περιοχή του Ντραγκόφσκι με αποδέκτη τον Τζούριτσιτς που ανέβηκε και κέρδισε φάουλ και την κάρτα από τον Νουατσούκβου σε θέση έξω αριστερά.

Από την εκτέλεση του Μπακασέτα ο Ντιομαντέ απομάκρυνε εκεί που ο Τζούριτσιτς με ένα εξαιρετικό σουτ με εξωτερικό φάλτσο, αλλά και τη βοήθεια του Ούτζα που βρήκε την μπάλα έκανε το 2-0 για το «τριφύλλι» και την υπόθεση πρόκριση, απλούστερη!

H ψυχολογία του Παναθηναϊκού ανέβηκε στα ύψη και στο 39' λίγο έλειψε να έρθει το 3-0. Ο εκπληκτικός Τζούριτσιτς πήρε ξανά την μπάλα από τα αριστερά, τροφοδότησε τον Μπακασέτα στον άξονα και αυτός με τρομερό δεξί σουτ «τράνταξε» το οριζόντιο δοκάρι του Μπερνάτ και έφυγε άουτ.

Ωστόσο, αυτό που δεν κατάφερε ο αρχηγός της Εθνικής μας ομάδας στο σημείο εκείνο το έκανε ο Φίλιπ Τζούριτσιτς! Κακή αντίδραση του Ντιαμπατέ η μπάλα έφτασε στον Γερεμέγεφ που με το κεφάλι τροφοδότησε τον Μαντσίνι στα δεξιά και εκείνος «σέρβιρε» το 3-0 στον Τζούριτσιτς, κλείνοντας με τον ιδανικότερο τρόπο το πρώτο μέρος για το «τριφύλλι».

Με μια αλλαγή ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο μέρος, αφού ο Αλόνσο προτίμησε να προφυλάξει τον Γεντβάι ο οποίος είχε δεχθεί κίτρινη κάρτα και τον αντικατέστησε με τον Μαξίμοβιτς. Ο τρόπος με τον οποίο έκλεισε το πρώτο ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό, ήταν ο ίδιος με τον οποίο άνοιξε το δεύτερο!

Από πίεση διαρκείας των παικτών του «τριφυλλιού», ο Κώτσιρας πέρασε κάθετα στον Γερεμέγεφ, αυτός πλάσαρε υπέροχα την μπάλα πάνω από τον Μπερνάτ, όμως το γκολ αρχικά δεν μέτρησε ως οφσάιντ. Ωστόσο μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι ο Σουηδός ήταν σε κανονική θέση και έτσι πιστώθηκε κανονικά για το 4-0!

Φυσικά το ματς είχε αποκτήσει διαδικαστικό χαρακτήρα με την Μπότεφ να προσπαθεί να πετύχει έστω το γκολ της τιμής μπροστά στους οπαδούς της.

Όμως και πάλι ο Παναθηναϊκός ήταν εκείνος που έχασε σπουδαία στιγμή για να σκοράρει. Τρομερή ντρίμπλα του Τσέριν και συνεργασία με τον Μλαντένοβιτς, η μπάλα πέρασε στον Μαντσίνι, αυτός με προσπάθεια του πλάσαρε, η μπάλα κόντραρε και πήγε να... κρεμάσει τον Μπερνάτ που με το ένα χέρι έδιωξε!

Οι δυο προπονητές προχώρησαν σε αλλαγές με τον Ντιέγκο Αλόνσο να δίνει χρόνο συμμετοχής στον Τετέ. Ο Βραζιλιάνος προσπάθησε να δώσει τα διαπιστευτήρια του και στο 74' λίγο έλειψε να μοιράσει την πρώτη του ασίστ. Ο Αράο με βαθιά μπαλιά τον τροφοδότησε, αυτός στην ντρίμπλα, γλίστρησε, αλλά πάσαρε στον Γερεμέγεφ, ο Σουηδός πλάσαρε από το ύψος του πέναλτι, όμως ο Μπερνάτ του στέρησε το χατ τρικ!

Το παιχνίδι κύλησε με την Μπότεφ να προσπαθεί στο 77' να βρει δίχτυα με ένα σουτ του Νουατσούβου το οποίο απέκρουσε ο Ντραγκόφσκι, ενώ στο 86' οι «πράσινοι» έφτασαν πολύ κοντά στο 5-0 όταν ο Λημνιός από κάθετη του Τετέ δεν κατάφερε να νικήσει τον Μπερνάτ.

Στην εκπνοή της αναμέτρησης ο Σπόραρ που πέρασε λίγο νωρίτερα αντί του Γερεμέγεφ, απώλεσε με τη σειρά του μια ακόμη ευκαιρία, όταν από νέα θαυμάσια κάθετη του Τετέ, πλάσαρε με τον Μπερνάτ να κάνει την τελευταία απόκρουση του ματς που ολοκληρώθηκε με το εμφατικό 4-0 υπέρ του Παναθηναϊκού!

MVP: Ο εκτελεστής Αλεξάντερ Γερεμέγεφ πέτυχε το τρίτο του γκολ σε δυο ματς με την Μπότεφ και του πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό η πρόκριση!

Η «σφυρίχτρα»: Ένα εύκολο βράδυ για τον Ντάνιελ Σλάγκερ στη Βουλγαρία. Ο Γερμανός τεχνικός, άριστος σε πειθαρχικό έλεγχο, αλλά και στους υπόλοιπους τομείς. Σωστά πήρε συμβουλή και μέτρησε το γκολ του Γερεμέγεφ για το 4-0 του Παναθηναϊκού.

Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης

Μπότεφ Πλόβντιβ (Κέρκεζ): Μπερνάτ, Κόντε, Ταμ, Ντιαμπατέ (46' Ακέρε), Μπαλογιάννης (59' Γιορντάνοφ, 64' Καραμπέλιοφ), Ετό, Περέρα, Ποπόφ (46' Κορόσετς), Μίνκοφ, Νουατσούκου, Ούτζα (44' Σέκουλιτς).

Παναθηναϊκός (Αλόνσο): Ντραγκόφσκι, Μλαντένοβιτς, Γεντβάι (46' Μαξίμοβιτς), Ίνγκασον, Κώτσιρας, Αράο, Τσέριν (73' Ζέκα), Μπακασέτας, Τζούρισιτς (73' Λημνιός), Μαντσίνι (61' Τετέ), Γερεμέγεφ (79' Σπόραρ).

