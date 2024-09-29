Διακοπή στον τελικό Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού: Ο Ράιτ κάρφωσε και στράβωσε τη στεφάνη

Απρόοπτο στον μεγάλο τελικό του Super Cup μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού.

Η αναμέτρηση χρειάστηκε να διακοπεί προσωρινά περίπου 4 λεπτά μετά το τζάμπολ, αφού ο Μόουζες Ράιτ κάρφωσε και στράβωσε τη στεφάνη από την πλευρά, που επιτίθεται η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα!

Πλέον, πλήθος ανθρώπων έχει συγκεντρωθεί γύρω από τη μία μπασκέτα και προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα και να συνεχιστεί ο τελικός. Ωστόσο, στο κλειστό της Καλλιθέας δεν υπάρχει δεύτερη στεφάνη(!) έτσι ώστε να γίνει αντικατάσταση, επομένως θα χρειαστεί να επισκευαστεί αυτή, που στράβωσε, ώστε το ματς να αρχίσει ξανά!

