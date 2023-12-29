Ευθύς, συγκεκριμένος, αποφασιστικός, με αυτοπεποίθηση νικητή... Ο Φατίχ Τερίμ φανέρωσε από τις πρώτες του, κιόλας δηλώσεις το στίγμα και τη φιλοσοφία του. Από τα πρώτα του λόγια στη συνέντευξη Τύπου που διοργανώθηκε από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την παρουσίασή του, ο νέος τεχνικός του «τριφυλλιού» έθεσε τον στόχο: Το πρωτάθλημα και τη συμμετοχή στο Champions League.

Τόνισε επίσης, ότι θέλει την ομάδα του να παίζει επιθετικό και δημιουργικό ποδόσφαιρο, αναλαμβάνοντας τον έλεγχο του αγώνα.

Δείτε βίντεο από την παρουσίαση:

.Αρχικά τον λόγο πήρε ο τεχνικός διευθυντής του «τριφυλλιού», ο οποίος δήλωσε:

«Ευχαριστώ τον κύριο Γιοβάνοβιτς και θέλω να καλωσορίσω τον νέο μας προπονητή. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, θα ήθελα να του ευχηθώ καλή επιτυχία και πάμε σε αυτόν».

Αμέσως μετά, τον λόγο πήρε ο νέος τεχνικός των «πράσινων»: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος που είμαι σε μια τόσο καλή ομάδα. Ξέρω ότι ήρθα σε πολύ μεγάλη ομάδα, όλα εξελίχθηκαν πολύ γρήγορα, είμαι πολύ ευχαριστημένος που βρίσκομαι στην Αθήνα. Κάναμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο στην Κωνσταντινούπολη, για να πάμε καλύτερα την ομάδα, ως μια μεγάλη οικογένεια, για να γράψουμε μια καινούργια ιστορία και θα προχωρήσουμε τον στόχο μας».

Για την πινελιά που θέλει να βάλει στην ομάδα: «Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στον Ιβάν που μου άφησε μια πολύ καλή ομάδα. Όμως στο ποδόσφαιρο καμιά φορά πρέπει να χωρίσουμε τους δρόμους μας. Τον ευχαριστώ και για τα λόγια που είπε για μένα, του εύχομαι τα καλύτερα. Ο στόχος είναι να το πάμε πιο πέρα, να πάρουμε το πρωτάθλημα και θα δώσουμε τα πάντα για να γίνει αυτό. Θέλω πολύ να ακούσω τη μουσική του Champions League στο γήπεδό μας. Ο καθένας έχει τον δικό του τρόπο και φιλοσοφία στο παιχνίδι. Δεν είναι και το πιο εύκολο να αλλάξουμε σε μικρό χρονικό διάστημα τον τρόπο που παίζαμε, αλλά θα τα καταφέρουμε. Και έχουμε πολύ σύντομα αγώνες. Έχω μια φιλοσοφία ότι αν είσαι σε μεγάλη ομάδα, πρέπει να έχεις στόχο όλα τα Κύπελλα που υπάρχουν. Μπορείς να χάσεις ή να κερδίσεις, αλλά πρέπει να στοχεύεις σε όλα τα Κύπελλα. Θα προσπαθήσω να περάσω τη φιλοσοφία μου στην ομάδα, με πιο γρήγορο ρυθμό και πρες, να έχουμε τον έλεγχο και να κάνουμε πιο πολλές πάσες, να είμαστε επιθετικοί»

Αναφερόμενος στη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας, είπε:

«Από 1η Γενάρη ξεκινούν οι μεταγραφές. Μαζί με τον τεχνικό διευθυντή συζητάμε αυτά τα θέματα, αν υπάρχει κάτι που ενδιαφερόμαστε, είναι καλύτερο να το ακούσετε από εμάς. Κάνουμε συζητήσεις αλλά δεν έχουμε καταλήξει ακόμη κάπου. Πριν γνωρίσω την ομάδα και δω τους παίκτες δεν θέλω να κάνω καμία μεταγραφή, τους εμπιστεύομαι. Έχουν περάσει μόνο τρεις μέρες, δεν θα ήταν λογικό να ζητάω παίκτη από την ομάδα μου. Παίρνω όλες τις πληροφορίες από τον τεχνικό διευθυντή, επομένως μην ανησυχεί κανείς. Έχουμε δύο τραυματισμούς στα στόπερ, έχει συμβεί να βάλουμε τους παίκτες σε διαφορετική θέση από τη θέση τους. Αν δουμε ότι έχουμε ανάγκη θα το συζητήσουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε γι' αυτό. Όπου έχουμε ανάγκη θα το πρωχωρήσουμε, ο Μπελχαντά που με ρωτήσατε είναι καλός παίκτης αλλά νομίζω πως έχει συμφωνήσει να πάει στο Κατάρ. Αλλά για πρώτη φάση θέλουμε να δούμε την ομάδα μας, τι χρειαζόμαστε, ποιους θα κρατήσουμε και μετά θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε».

«Έχω εμπειρία από πρωταθλήματα αλλά δεν θα είναι ποτέ εύκολο. Ήρθα εδώ για να γράψω ιστορία. Έχουμε πολύ καλή ομάδα και ίδιο σκεπτικό με τον πρόεδρο. Αν θες να είσαι νικητής πρέπει να σκέφτεσαι ως νικητής. Γι' αυτό τον λόγο, θέλω πολύ να πάρω το πρωτάθλημα και το νιώθω σε υψηλό επίπεδο. Αύριο το βράδυ, ο προπονητής και όλοι στην ομάδα θα κάνουμε ένα μίτινγκ όλοι μαζί. Σκέφτομαι ότι η ομάδα μας είναι μια μεγάλη οικογένεια, την οποία χρειαζόμαστε για να πάρουμε το πρωτάθλημα. Γνωρίζω πολύ καλά τι λείπει στους οπαδούς μας και τι θέλουμε, και γι' αυτό θα δουλέψουμε σκληρά, θα βρούμε τι μας χρειάζεται και θα το φτιάξουμε πολύ γρήγορα. Θα δείτε κι εσείς αυτή την αλλαγή. Σε αυτό το λίγο χρονικό διάστημα, είδα και στους παίκτες ότι θέλουν να ζήσουν το πρωτάθλημα. Στην Τουρκία σχεδόν δεν υπάρχει χρονιά που έχασα το πρωτάθλημα. Όσες φορές και να το πάρεις, πάντα έχεις δίψα να το ξανακάνεις. Έχω την ίδια θέληση με τους οπαδούς, ο πρόεδρος μου εξήγησε τους στόχους καθαρά και ανοιχτά».

«Ξέρω καλά το ελληνικό πρωτάθλημα, το παρακολουθώ αρκετό καιρό και βλέπω τις άλλες ομάδες. Σέβομαι τους αντιπάλους, γενικά 4 ομάδες πηγαίνουν για τον τίτλο, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Η ομάδα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην Ευρώπη είμαστε εμείς και θέλουμε να επιστρέψουμε σε αυτό. Το σύστημα των playoff είναι ανάμεσα σε 6 ομάδες αλλά κυρίως 4 διεκδικούν τον τίτλο. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορεί να μπεις με πλεονέκτημα και τελικά να το χάσεις. Γνωρίζω τους προπονητές των άλλων ομάδων και τους σέβομαι. Αλλά ο Παναθηναϊκός είναι η καλύτερη ομάδα της Ελλάδας και θα το αποδείξουμε. Δεν φοβόμαστε κανέναν και η προτεραιότητά μας θα είναι να παίζουμε καλά στο γήπεδο, άσχετα από το αποτέλεσμα. Θα γίνουμε μια ομάδα που δεν τα παρατάει και θα δίνει μάχες διαρκώς στο γήπεδο».

Για το τι τον έφερε στον Παναθηναϊκό: «Έχω παραπάνω από 30 τίτλους, δόξα τω θεώ. Μόλις συζητήσαμε με τον κο. Αλαφούζο, μου εξήγησε καλά τι περιμένει από μένα και ποιος θα είναι ο στόχος μας. Από την πρώτη στιγμή είχαμε καλή χημεία και σεβασμό. Και γι' αυτό τον λόγο, όπως είπα και στο ντοκιμαντέρ μου, ήρθα για να γράψω μια ιστορία. Είχα πολλές προτάσεις από τη Μέση Ανατολή, όπου όλοι πάνε πλέον, αλλά δεν τις δέχθηκα. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια και με το κάθε άτομο που δουλεύει στην ομάδα αλλά και τους οπαδούς πρέπει να γίνουμε ένα για να πάμε μπροστά».

«Είναι πολύ σημαντική η αγάπη του Παναθηναϊκού προς τον κύριο Γιοβάνοβιτς. Δεν θα περίμενα κάτι διαφορετικό για έναν προπονητή που έδωσε τόσα πράγματα να τον σέβονται και να τον αγαπούν, το βρίσκω πολύ λογικό και αυτό ήταν που έπρεπε να γίνει από πλευράς τους. Έχω έρθει πολλές φορές στην Ελλάδα ως αντίπαλος και αγαπώ πολύ τη χώρα, έρχομαι συχνά το καλοκαίρι. Είναι μια καινούργια πρόκληση για μένα αλλά είναι πολύ σημαντικό να πούμε σωστά την ιστορία. Έχουμε 14 χρόνια να πάρουμε το πρωτάθλημα, το ίδιο είχε γίνει στη Γαλατάσαραϊ όταν είχα πάει και τώρα τους έχει περάσει όλους. 14 χρόνια είναι πολλά. Ευχαριστώ πολύ για τον σεβασμό και την αγάπη που έχετε προς εμένα, αλλά το σημαντικό είναι να κοιτάμε το αποτέλεσμα και το τι έχουμε καταφέρει. Εδώ ήρθα για να πάρω το πρωτάθλημα και έχω τη δική μου φιλοσοφία, αλλά αυτό που έδειξαν οι οπαδοί στον Γιοβάνοβιτς ήταν πολύ ωραίο. Χθες βράδυ μου άρεσε η ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ, θα πηγαίνω συχνά».

«Ο χρόνος είναι αντίπαλός μας, συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Πάντα μιλάω με τους παίκτες και προσωπικά. Βλέπω τους παλιούς αγώνες και ασχολούμαι με τους τραυματίες, όχι μόνο τους στόπερ, έχουμε κι άλλους τραυματίες. Παράλληλα, συνεχίζουν και οι προπονήσεις. Φεύγω πάντα πολύ αργά για να πάω στο ξενοδοχείο και έρχομαι νωρίς. Έχουμε πολύ ωραίο κλίμα. 3 και 7 του μηνός έχουμε αγώνα, γνωριζόμαστε και μαθαίνουμε σιγά σιγά τα ονόματα του καθενός. Μέχρι την Τετάρτη μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για την ομάδα, αν και δεν περιμένουμε κάποια τεράστια αλλαγή. Σε τέτοιες αλλαγές αντιδρούν πιο γρήγορα οι ποδοσφαιριστές, γιατί είναι επαγγελματίες και κάνουν προπόνηση για να κερδίσουν. Γι' αυτόν τον λόγο θα μιλήσω με κάθε παίκτη, από αύριο θα δείχνω πιο αναλυτικά πώς θέλουμε να παίξουμε. Από πριν θα κοιτάξουμε ποια ήταν τα θετικά και τα αρνητικά, θα εξηγήσουμε τι θέλουμε να βλέπουμε και τι όχι, δεν έχουμε ούτε λεπτό να χάσουμε. Έρχεται και η οικογένειά μου, δεν πήγα καν να τους υποδεχθώ γιατί είμαι εδώ και τρέχω με την ομάδα. Πιστεύω και οι παίκτες θα με γνωρίζουν κάθε μέρα και καλύτερα. Συμπαθώ τους ποδοσφαιριστές γιατί είναι πολύ δύσκολη δουλειά, ποτέ δεν έχω σκεφτεί κάτι άσχημο για κανέναν τους. Αλλά είμαι πάντα ξεκάθαρος μαζί τους και αν δεν θέλω να συνεργαστούμε τους το λέω».

Για την απόφασή του να κοιμούνται οι παίκτες στα σπίτια τους πριν τους αγώνες: «Είναι πολλά χρόνια που πριν τους αγώνες κάνω το ίδιο πράγμα σε κάθε ομάδα. Από το να είναι χωριστά από τους οικογένειές τους και να είναι εκεί κάθε πρωί, θεωρώ πιο σωστό να είναι με τις οικογένειές τους. Τους εμπιστεύομαι και άμα δω κάτι διαφορετικό από αυτό, θα κάνω αυτό που πρέπει. Την ημέρα του αγώνα είμαστε μαζί από το μεσημέρι και μετά και πάλι μαζί ξεκουραζόμαστε στο πιο κοντινό σημείο στο γήπεδο. Για 6-7 χρόνια κάνω αυτό το πράγμα και είδα πιο θετικά αποτελέσματα».

«Ειδικά στους αγώνες που παίζουμε στο δικό μας γήπεδο, δεν θέλω να αφήσω καμία ομάδα να παίξει καλύτερα. Είμαι μεγάλη ομάδα, είμαι Παναθηναϊκός. Αυτό δεν είναι το δικό μου στυλ. Σίγουρα θα χρειαστεί κάποιος χρόνος. Η δική μου φιλοσοφία είναι ότι πρέπει να μην αφήνουμε στους αντιπάλους χώρο να παίξουν άνετα. Μπορώ να το εξηγήσω εύκολα στους παίκτες μου. Δεν θεωρώ σωστό να χάσουμε την μπάλα και να τρέξουμε 60-70 μέτρα για να την πάρουμε πίσω γιατί έτσι κουραζόμαστε. Όταν χάνουμε την μπάλα πρέπει να πιέζουμε, αυτή τη φιλοσοφία είχα πάντα. Στη Γαλατά έκανα αυτό και πήραμε το UEFA, και στη Μίλαν και τη Φιορεντίνα παίζαμε με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει γρήγορα να το δουλέψουμε αυτό στο κενό που θα υπάρξει και στις εβδομάδες που δεν έχει αγώνα. Θα κάνουμε φιλικά με τις ομάδες Κ19 γιατί θέλω να δω και τους νέους παίκτες που έχουμε και να τους δώσω ευκαιρία. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και από εκεί κάποιους, αντί για έναν ξένο παίκτη που δεν θα μας είναι χρήσιμος».

Για τα συνεχόμενα ντέρμπι χωρίς την παρουσία φιλάθλων: «Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που το εκφράζω κατευθείαν. Δεν είμαι κάποιος που κάνει παράπονα, αλλά τα λέει κατευθείαν για να βρεθεί λύση. Λέω δύσκολα πράγματα αλλά τα λέω πολύ φιλικά. Θέλω να πω ξανά ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο και σε όλους στην ομάδα που με υποδέχτηκαν. Πηγαίνω πολύ νωρίς στην ομάδα και συζητάω με τους γιατρούς. Ευτυχώς μιλάνε και οι δύο ιταλικά. Με το που πάω το πρωί το πρώτο πράγμα που κάνω καλώ όλους τους προπονητές, γιατρούς, όποιον υπάρχει και τους λέω αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Αλλά αυτό το πολύ δύσκολο διάστημα που υπάρχει, αν μπορούμε να το ξεπεράσουμε, μόλις γίνει αυτό θα έχουμε μία πιο καθαρή εικόνα για το τι θα καταφέρουμε. Έχω έρθει σε μία πολύ μεγάλη ομάδα, είναι πολύ δύσκολο, αλλά από τη στιγμή που είδα πόσο μεγάλη είναι, θέλω να πω ξανά ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρό μας».

