Champions League: Όμιλους «φωτιά» έβγαλε η κλήρωση

Όμιλος «θανάτου» με Παρί, Ντόρμουντ, Μίλαν και Νιουκάστλ - Με Νάπολι, Ουνιόν και Ρεάλ η Μπράγκα που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό - Με Μπαρτσελόνα, Πόρτο και Σαχτάρ η Αντβέρπ που απέκλεισε την ΑΕΚ