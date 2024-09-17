Έσκασε η βόμβα: Οριστική συμφωνία ΑΕΚ με Μαρσιάλ

Ενεργοποιεί τη «βόμβα» με τον Αντονί Μαρσιάλ η ΑΕΚ! Όπως επιβεβαίωσε η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ υπάρχει απόλυτη συμφωνία με τον Γάλλο σούπερ σταρ, ο οποίος από το φινάλε της περασμένης σεζόν κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν, ο πρώην επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναμένεται να λάβει ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο και το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ στην ιστορία από την Ένωση. Συγκεκριμένα, ο Μαρσιάλ θα λαμβάνει το ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ η συμφωνία αφορά τριετή συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Κάτι που σημαίνει πως το όλο deal θα εκτοξευθεί σε βάθος τριετίας πάνω από τα 10 εκατ. ευρώ.

Ο Μαρσιάλ αναμένεται την Τετάρτη το βράδυ στην Αθήνα για τα ιατρικά και τις υπογραφές, με σκοπό να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του στην ΑΕΚ.

Ο 29χρονος έχει υπάρξει 30 φορές διεθνής με την Γαλλία, μετρώντας και 2 γκολ. Αποτέλεσε προϊόν των ακαδημιών της Λιόν, με τη Μονακό να τον αποκτά με 5 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι του 2013. Τελικά, δύο χρόνια αργότερα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ… έσπασε τα ταμεία της και τον έκανε δικό της, ξοδεύοντας 60 εκατ. ευρώ! Με τους κόκκινους διαβόλους μέτρησε 317 τέρματα με 90 γκολ και 47 ασίστ.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.