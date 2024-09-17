Λογαριασμός
Έσκασε η βόμβα: Οριστική συμφωνία ΑΕΚ με Μαρσιάλ - Στα 3,5 εκατ. ευρώ το συμβόλαιό του!

Ολοκληρώνει τη σπουδαία μεταγραφή του Αντονί Μαρσιάλ η ΑΕΚ, αφού έφτασε συμφωνία σε όλα με τον Γάλλο σούπερ σταρ.

Έσκασε η βόμβα: Οριστική συμφωνία ΑΕΚ με Μαρσιάλ

Ενεργοποιεί τη «βόμβα» με τον Αντονί Μαρσιάλ η ΑΕΚ! Όπως επιβεβαίωσε η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ υπάρχει απόλυτη συμφωνία με τον Γάλλο σούπερ σταρ, ο οποίος από το φινάλε της περασμένης σεζόν κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν, ο πρώην επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αναμένεται να λάβει ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο και το μεγαλύτερο που έχει δοθεί ποτέ στην ιστορία από την Ένωση. Συγκεκριμένα, ο Μαρσιάλ θα λαμβάνει το ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ η συμφωνία αφορά τριετή συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Κάτι που σημαίνει πως το όλο deal θα εκτοξευθεί σε βάθος τριετίας πάνω από τα 10 εκατ. ευρώ.

Ο Μαρσιάλ αναμένεται την Τετάρτη το βράδυ στην Αθήνα για τα ιατρικά και τις υπογραφές, με σκοπό να ολοκληρώσει και τυπικά τη μετακίνησή του στην ΑΕΚ.

Ο 29χρονος έχει υπάρξει 30 φορές διεθνής με την Γαλλία, μετρώντας και 2 γκολ. Αποτέλεσε προϊόν των ακαδημιών της Λιόν, με τη Μονακό να τον αποκτά με 5 εκατ. ευρώ το καλοκαίρι του 2013. Τελικά, δύο χρόνια αργότερα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ… έσπασε τα ταμεία της και τον έκανε δικό της, ξοδεύοντας 60 εκατ. ευρώ! Με τους κόκκινους διαβόλους μέτρησε 317 τέρματα με 90 γκολ και 47 ασίστ.
 

Πηγή: sport-fm.gr

