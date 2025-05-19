bwin: Λάμψη του Spetsathlon 2025 στις Σπέτσες

Οι Σπέτσες φόρεσαν τα… καλά τους, αθλητές κάθε ηλικίας βρέθηκαν στο μαγευτικό νησί του Αργοσαρωνικού το τριήμερο 16-18 Μαΐου και το Spetsathlon 2025 πέρασε στην ιστορία με λαμπρά γράμματα! Στο πλευρό του κορυφαίου τριάθλου της Ελλάδας, για 7η διαδοχική χρονιά και η bwin, που σταθερά στηρίζει τα αθλητικά events σε όλη την επικράτεια.

Οι συμμετέχοντες ανυπομονούσαν να επιστρέψουν στο νησί και να ξαναζήσουν τη μοναδική εμπειρία του Spetsathlon, όπου ο αθλητισμός συναντά την απαράμιλλη ομορφιά του τοπίου των Σπετσών. Οι διαδρομές πρόσφεραν εντυπωσιακές εικόνες και δυνατές συγκινήσεις, καθηλώνοντας κοινό και συμμετέχοντες.



Η ατμόσφαιρα ήταν εορταστική σε κάθε γωνιά του νησιού. Εκατοντάδες αθλητές όλων των ηλικιών έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό. Κάτοικοι και επισκέπτες παρακολούθησαν τις δραστηριότητες και συμμετείχαν ενεργά, σε ένα τριήμερο που ανέδειξε τον αθλητισμό, τη συνεργασία και την προσπάθεια.



Το εντυπωσιακό αίθριο της bwin κοσμούσε την πλατεία του Ποσειδωνίου, αποτελώντας σημείο αναφοράς της φετινής διοργάνωσης. Ο καλαίσθητος χώρος υποδέχθηκε επισκέπτες και συμμετέχοντες, προσφέροντας τη δυνατότητα για στιγμές ξεκούρασης.



Από την πλευρά της η Γενική Διευθύντρια της bwin Greece, Ιωάννα Μπερίου, τόνισε: «Η bwin στηρίζει σταθερά τον ελληνικό αθλητισμό και αποτελεί τιμή μας να βρισκόμαστε δίπλα σε κορυφαίες διοργανώσεις όπως το Spetsathlon. Είναι χαρά μας να βλέπουμε τη διοργάνωση να μεγαλώνει κάθε χρόνο, προσελκύοντας αθλητές από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες και τους διοργανωτές για αυτή την αξέχαστη εμπειρία. To bwin running team ήταν ξανά εκεί και απόλαυσε αυτό το υπέροχο event. Στην bwin πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός είναι το εργαλείο που εμπνέει νέους ανθρώπους και δίνει τη δυνατότητα σε αθλητές όλων των κατηγοριών να ξεπεράσουν τα όριά τους».

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.