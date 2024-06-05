Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Αυτή είναι η φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης για τη νέα σεζόν

H Ρεάλ Μαδρίτης αποκάλυψε στα social media τη νέα εντός έδρας φανέλα της για τη σεζόν 2024-25

Ρεάλ Μαδρίτης

Τη νέα φανέλα της αποκάλυψε η Ρεάλ Μαδρίτης.

Λίγα 24ωρα μετά την κατάκτηση του Champions League και την απόκτηση του Κιλιάν Εμπαπέ, η «βασίλισσα» αποκάλυψε με δημοσίευση στα social media την εμφάνισή της, που σχεδίασε η Adidas, για την επόμενη σεζόν.

Η φανέλα διακριτικές κυματιστές γραμμές πάνω στο λευκό χρώμα, ενώ οι περσινές χρυσές ρίγες στους ώμους έχουν βαφτεί αυτήν τη φορά σε μαύρο χρώμα.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρεάλ Μαδρίτης
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark