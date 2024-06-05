Αυτή είναι η φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης για τη νέα σεζόν

Τη νέα φανέλα της αποκάλυψε η Ρεάλ Μαδρίτης.

Λίγα 24ωρα μετά την κατάκτηση του Champions League και την απόκτηση του Κιλιάν Εμπαπέ, η «βασίλισσα» αποκάλυψε με δημοσίευση στα social media την εμφάνισή της, που σχεδίασε η Adidas, για την επόμενη σεζόν.

Η φανέλα διακριτικές κυματιστές γραμμές πάνω στο λευκό χρώμα, ενώ οι περσινές χρυσές ρίγες στους ώμους έχουν βαφτεί αυτήν τη φορά σε μαύρο χρώμα.

