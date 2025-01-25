Asteras AKTOR - Athens Kallithea

Βάφει… κιτρινομπλέ την 5η θέση ο Asteras AKTOR! Το «τρένο» του Σάββα Παντελίδη παρέσυρε και την Athens Kallithea, επικρατώντας με σκορ 1-0 και εδραιώθηκε για δεύτερη σερί αγωνιστική στην πεντάδα.



Παράλληλα, οι Αρκάδες έφτασαν τις πέντε σερί νίκες στο πρωτάθλημα και τις επτά διαδοχικές συνολικά, ενώ οι Σερραίοι έμειναν στους 21.



Απίθανη γκολάρα του Καλτσά για δεύτερη σερί αγωνιστική, με τον πολύπειρο εξτρέμ να κρίνει την αναμέτρηση!

Στο μυαλό του κόουτς



Ο Σάββας Παντελίδης κατέβασε τον Asteras AKTOR με 4-2-3-1. Στην εστία ο Παπαδόπουλος και οι Γκαρθία, Τριανταφυλλόπουλος, Ντελί, Άλβαρες στην άμυνα. Οι Γιαμπλόνσκι, Μούμο στα χαφ, με τους Καλτσά, Μπαρτόλο, Ρεγκίς στη μεσοεπιθετική τριάδα και ο Μακέντα στην κορυφή της επίθεσης.



Με 3-5-2 παρέταξε την Athens Kallithea ο Στέλιος Μαλεζάς. Στο τέρμα ο Μπαραγάν και οι Μεχίας, Τσιβελεκίδης, Πασαλίδης στην τριάδα των στόπερ. Μανθάτης, Σοΐρι στα μπακ-χαφ, οι Ματίγια, Εντιαγέ, Βαλμπουενά στην τριάδα πίσω από τους Βρακά, Λουκίνα.



Το ματς

Πολύ καλά είχε μπει ο Αστέρας στο ματς, με τους παίκτες του Σάββα Παντελίδη να κυκλοφορούν ωραία την μπάλα και να φτιάχνουν συνεχώς προϋποθέσεις για γκολ. Η Καλλιθέα από την άλλη δεν μπορούσε να απειλήσει ιδιαίτερα και προσπαθούσε να παίξει κυρίως στις αντεπιθέσεις.



Οι γηπεδούχοι μετουσίωσαν την υπεροχή τους σε γκολ στο 22ο λεπτό. Συγκεκριμένα, ο Καλτσάς κοντρόλαρε με το στήθος και έπιασε απίθανο βολέ, στέλνοντας την μπάλα πρώτα στο οριζόντιο και μετά στα δίχτυα του Μπαραγάν για το 1-0, σημειώνοντας ένα εκπληκτικό γκολ!







Οι Αρκάδες συνέχιζαν να έχουν τον έλεγχο και να απειλούν, ο Μπαρτόλο ήταν κακός μπελάς για την άμυνα της Καλλιθέας, όπως και ο Μακέντα και ο Καλτσάς. Ωστόσο, τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε του πρώτου μέρους και οι γηπεδούχοι πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα (1-0).



Καλύτερα μπήκε η Καλλιθέα στο δεύτερο μέρος, απειλώντας κυρίως με τον Βαλμπουενά και ο Ντεμέτριους. Ωστόσο, η ομάδα του Στέλιου Μαλεζά δεν μπορούσε να τελειώσει καλά τις φάσεις, με τον Αστέρα στη συνέχεια να παίρνει μέτρα στο γήπεδο και να γίνεται ξανά απειλητικός.







Στο 77ο λεπτό ο διαιτητής έδειξε την άσπρη βούλα μετά από μονομαχία του Τζάνι με τον Αλάγκμπε. Ωστόσο, από το replay δεν φαινόταν καθαρά αν ο παίκτης του Αστέρα πατάει τον Ιταλό και έτσι ο ρέφερι πήγε για on field review. Στη συνέχεια πήρε πίσω την απόφασή του, με τους παίκτες της Καλλιθέας, αλλά και τον πάγκο να διαμαρτύρονται έντονα.



Στο 85’ ο Αστέρας έχασε μια μεγάλη ευκαιρία για να διπλασιάσει τα τέρματά του, όταν ο Μακέντα έφυγε στην κόντρα επίθεση, γύρισε στα όρια της περιοχής, όπου ο Έντερ έκανε το πλασέ στην κίνηση αλλά ο Μπαραγάν το έβγαλε εντυπωσιακά! Τα πράγματα για τους φιλοξενούμενους δεν πήγαιναν καλά, αφού στο 88’ έμειναν με παίκτη λιγότερο. Και αυτό διότι ο Μουγκέ είχε μια αψιμαχία με τον Μούμο, με τον πρώτο να κάνει κίνηση να ρίξει κουτουλιά στον δεύτερο και να αποβάλλεται.







Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων η Καλλιθέα έχασε μεγάλη ευκαιρία για να ισοφαρίσει, όταν ο Τζάνι μέσα στην περιοχή βρήκε τον Μερκάτι, ο οποίος έκανε το πλασέ από πλάγια θέση, με την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ! Τελικά τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε με τον Αστέρα να παίρνει μια πολύ σημαντική νίκη με 1-0!



MVP: Ποιος άλλος; Ο Νίκος Καλτσάς ο οποίος με απίθανη γκολάρα χάρισε τη νίκη στην ομάδα του!



Η σφυρίχτρα: Ο Τσέτσιλας είχε μια καλή διαιτησία. Σωστά πήρε το πέναλτι πίσω για την Καλλιθέα, σωστά απέβαλλε και τον Μουγκέ, ο οποίος χτύπησε με κουτουλιά τον Μούμο.





Asteras AKTOR: Παπαδόπουλος, Ντελί, Τριανταφυλλόπουλος, Γκαρθία, Αλβάρες, Γιαμπλόνσκι (61' Έντερ), Μούμο, Ρεγκίς, Μπαρτόλο (75' Αλάγκμπε), Καλτσάς (89' Άλχο), Μακέντα.



Athens Kallithea: Μπαραγάν, Μεχίας, Μανθάτης, Τσιβελεκίδης (89' Αλφαρέλα), Πασαλίδης, Σοϊρι (56' Μουγκέ), Εντιαγιέ (74' Μερκάτι), Βρακάς (46' Ντεμέτριους), Λουκίνας, Βαλμπουενά (74' Τζιάνι), Ματίγια.

