Παναθηναϊκός: «Ντόπες» από οπαδούς στο Κορωπί ενόψει ντέρμπι

«Ντόπες» για τους παίκτες του Παναθηναϊκού μια μέρα πριν το ντέρμπι κορυφής!



Πριν την προπόνηση του Σαββάτου (25/01), αντιπροσωπεία οπαδών της ομάδας βρέθηκε έξω από το προπονητικό κέντρο στο Κορωπί και είχε μία σύντομη συνομιλία με τους τέσσερις αρχηγούς του «τριφυλλιού» (Ιωαννίδης, Ζέκα, Μπακασέτας, Σένκεφελντ).

Στόχος τους, προφανώς, να εμψυχώσουν την ομάδα ενόψει του πολύ σπουδαίου ματς με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» (26/01, 20:30), το οποίο θα κρίνει πολλά για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.