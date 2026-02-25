Οι μάχες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, στο Europa League, έρχονται ζωντανά στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
Την Πέμπτη (26/02) συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα των ομάδων, μέχρι να αρχίσει η δράση. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 19:45 με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει την Βικτόρια Πλζεν, στη ρεβάνς του 2-2 του πρώτου αγώνα. Στη μετάδοση από την Τσεχία ο Διονύσης Δεσύλλας.
Στις 22:00 μεταφερόμαστε στο Βίγκο, όπου ο ΠΑΟΚ καλείται να ανατρέψει την ήττα του με 2-1 από τη Θέλτα, στην Τούμπα. Περιγράφει από την Ισπανία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου.
Μετά το τέλος των αγώνων επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόηχο των αναμετρήσεων, σχόλια, αλλά και τις απόψεις των ακροατών, μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.