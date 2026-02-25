Οι μάχες Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ, στο Europa League, έρχονται ζωντανά στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Την Πέμπτη (26/02) συντονιστείτε από νωρίς για να μάθετε τα τελευταία νέα των ομάδων, μέχρι να αρχίσει η δράση. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε στις 19:45 με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει την Βικτόρια Πλζεν, στη ρεβάνς του 2-2 του πρώτου αγώνα. Στη μετάδοση από την Τσεχία ο Διονύσης Δεσύλλας.

Στις 22:00 μεταφερόμαστε στο Βίγκο, όπου ο ΠΑΟΚ καλείται να ανατρέψει την ήττα του με 2-1 από τη Θέλτα, στην Τούμπα. Περιγράφει από την Ισπανία ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου.

Μετά το τέλος των αγώνων επιστρέφουμε στο στούντιο για τον απόηχο των αναμετρήσεων, σχόλια, αλλά και τις απόψεις των ακροατών, μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές.



