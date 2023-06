Αταμάν: «Έντονα συναισθήματα, που θα γίνουν εντονότερα όταν κατακτήσουμε ένα σημαντικό τρόπαιο»

Τις πρώτες του σκέψεις για την ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ κατέθεσε ο Εργκίν Αταμάν. Λίγο μετά την ανακοίνωση της έναρξης της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό, ο Τούρκος προπονητής εξήγησε γιατί επέλεξε το «τριφύλλι» και μίλησε για τα έντονα συναισθήματά του όταν βλέπει την ατμόσφαιρα, που επικρατεί στο κλειστό!



«Πολλοί με ρώτησαν γιατί επέλεξα τον Παναθηναϊκό, ανησυχώντας για την κακή πορεία της ομάδας τα τελευταία δύο χρόνια στην Euroleague. Όμως, κάθε φορά, που βλέπω στο YouTube την ατμόσφαιρα του ΟΑΚΑ από τα περασμένα χρόνια, μου δημιουργούνται πολλά συναισθήματα. Ελπίζω ότι οι φίλοι μας θα απολαύσουν τη σεζόν και ότι τα έντονα συναισθήματά μου στην πρώτη μου παρουσία στο ΟΑΚΑ θα είναι ακόμα εντονότερα με όλους τους φιλάθλους μας εδώ όταν κατακτήσουμε ένα σημαντικό τρόπαιο», ανέφερε.

Από το πρωί της Τρίτης (20/06), θυμίζουμε, ο Εργκίν Αταμάν είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Η «πράσινη» ΚΑΕ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον Τούρκο τεχνικό, ο οποίος έφτασε στην Αθήνα σήμερα.

