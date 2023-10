Αποκάλυψη Αταμάν: Τι είπα στον Σλούκα όταν τον συνάντησα στο αεροδρόμιο Αθλητικά 14:00, 05.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

15

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Εργκίν Αταμάν αποκάλυψε τι είπε στον Σλούκα στη συνάντηση που είχαν στο αεροδρόμιο όταν ο Έλληνας άσος επέστρεψε από την Σαρδηνία