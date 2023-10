ΠΑΟΚ-Άιντραχτ: Στην κατάμεστη Τούμπα για το βήμα πρόκρισης ο «δικέφαλος του Βορρά» Αθλητικά 13:01, 05.10.2023 linkedin

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Άιντραχτ Φρανκφούρτης για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Europa Conference League (05/10, 22:00) και θέλει τη νίκη για να βρεθεί μόνος πρώτος στον 7ο όμιλο