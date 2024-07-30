Στη θωράκιση του κέντρου της άμυνάς του με έναν πολύ αξιόλογο ποδοσφαιριστή προχώρησε ο Asteras AKTOR.

Η ομάδα της Τρίπολης ανακοίνωσε την απόκτηση του 33χρονου στόπερ Σιμόν Ντελί, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2026. Ο παίκτης ήταν από τις περιπτώσεις που είχε ξεχωρίσει ο Μίλαν Ράσταβατς, όπως είχατε ενημερωθεί εδώ και μέρες μέσω του sport-fm.gr.

«Πρώτα από όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Θεό! Χαίρομαι που αποτελώ μέλος της οικογένειας του Αστέρα. Ελπίζω ότι με την εμπειρία που έχω αποκτήσει αγωνιζόμενος τόσα χρόνια σε υψηλό επίπεδο, θα καταφέρω να βοηθήσω τη νέα μου ομάδα να πετύχει τους στόχους της.

Γνωρίζω ότι ο Αστέρας είναι μια ομάδα με ευρωπαϊκή παρουσία και ελπίζω ότι όλοι μαζί θα καταφέρουμε να την κάνουμε ακόμη μεγαλύτερη. Ευχαριστώ τους ανθρώπους της ομάδας για την εμπιστοσύνη, τώρα πλέον είναι η ώρα για δουλειά. Ανυπομονώ να γνωρίσω από κοντά τους νέους μου συμπαίκτες, να βρεθώ στο γήπεδο με τους φιλάθλους μας και να μπω στον αγωνιστικό χώρο», ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των Αρκάδων ο Ντελί.

Ο Ιβοριανός αμυντικός έχει αγωνιστεί, πέρα από την πατρίδα του, στην Σπάρτα Πράγας, στην Μπουντεγιόβιτσε και στη συνέχεια φόρεσε τη φανέλα και της Σλάβια Πράγας. Αγωνίστηκε επίσης σε Κλαμπ Μπριζ αλλά και Αδάνα Ντεμίρσπορ, Ιστανμπούλσπορ, ενώ είναι 23 φορές διεθνής με την Ακτή Ελεφαντοστού.

Στην καριέρα του έχει σχεδόν 300 συμμετοχές, όντας βασικό στέλεχος στις περισσότερες ομάδες που αγωνίστηκε, έχει παίξει σε ομίλους Champions League και Europa League, αλλά και σε τελική φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Να σημειωθεί πως έχει κατακτήσει πρωταθλήματα με την Κλαμπ Μπριζ, αλλά και πρωταθλήματα και Κύπελλα με την Σλάβια Πράγας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με τον διεθνή ποδοσφαιριστή, Simon Desire Sylvanus Deli.

Ο Simon Deli είναι γεννημένος στις 27 Οκτωβρίου 1991 στην πόλη Abidjan της Ακτής Ελεφαντοστού και υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2026 με την ομάδα μας.

Αγωνίζεται ως κεντρικός αμυντικός και είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού, μετρώντας 23 συμμετοχές, έχοντας αγωνιστεί και στην τελική φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Ο ποδοσφαιριστής έχει επίσης αγωνιστεί στους ομίλους του Champions League και του Europa League, ενώ έχει κατακτήσει με την Slavia Prague τρία πρωταθλήματα Τσεχίας και τρία Κύπελλα και με την Club Brugge δύο φορές το πρωτάθλημα Βελγίου.

Καλωσορίζουμε τον Simon Deli στην οικογένεια του ASTERAS AKTOR και τού ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ο ποδοσφαιριστής από την Τετάρτη (31/07) θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη αποστολή στην Ιταλία.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Sparta Prague

Ceske Budejovice 25-1

Pribram 7

Slavia Prague 141-3

Club Brugge 58-4

Adana Demirspor 19

Istanbulspor 38».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.