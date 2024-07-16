Ο Φλορεντίνο Πέρεθ στάθηκε στους δεσμούς ετών που έχει ο Κιλιάν Εμπαπέ με τη Ρεάλ, αλλά και την προσπάθεια που έκανε ο ίδιος ο Γάλλος φορ για να γίνει η μεταγραφή του, κατά την παρουσίαση του 25χρονου άσου στο κατάμεστο «Μπερναμπέου». Μάλιστα, έκανε ειδική αναφορά και στον Ζινεντίν Ζιντάν, που πριν αρκετά χρόνια είχε καλέσει τον Εμπαπέ στη Μαδρίτη, ως νεαρό και εκκολαπτόμενο ακόμη τότε ποδοσφαιριστή.

«Αγαπημένε μας, Ζιζού. Πριν δώδεκα χρόνια κάλεσες εδώ, στις εγκαταστάσεις μας, ένα παιδί που είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Σήμερα καλωσορίζουμε ξανά τον Κιλιάν Εμπαπέ. Η αγάπη του παιδιού αυτού για τη Ρεάλ ήταν αυτή που τον έκανε να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια και να έρθει στην ομάδα μας. Έκανες το όνειρό σου πραγματικότητα γιατί δεν τα παράτησες ποτέ, όπως δεν τα παρατά ποτέ και αυτή η ομάδα. Σε ευχαριστούμε για την προσπάθεια που έκανες να έρθεις στη Ρεάλ, η οποία ήταν τόσο μεγάλη που ορισμένοι ούτε που φαντάζονται. Έρχεσαι από την πιο παραγωγική σεζόν της καριέρας σου, με τα περισσότερα γκολ και με τρεμπλ στη Γαλλία. Σε ευχαριστούμε για την άνευ όρων αγάπη σου για τη Ρεάλ. Καλώς ήρθες σπίτι σου, καλώς ήρθες στη Ρεάλ», είπε ο Πέρεθ ενώ έπιασε το χέρι του Εμπαπέ και το σήκωσε στον αέρα εν μέσω αποθέωσης.

